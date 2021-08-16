В избирательной комиссии Тверской области подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящие выборы

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова на пресс-конференции 16 августа подвела итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 2021 года.

Валентина Дронова напомнила, что в ходе трехдневного голосования 17-19 сентября 2021 года на территории Тверской области пройдет несколько избирательных кампаний. Жители Верхневолжья будут выбирать депутатов Государственной Думы, губернатора Тверской области и депутатов областного парламента. Также в регионе проходит 19 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

На выборах всех уровней на территории Тверской области был выдвинут 1041 кандидат. Из них 504 – по мажоритарным избирательным округам и 537 – в списках 9 политических партий по пропорциональной системе. Регистрацию прошли 948 кандидатов (480 – по мажоритарным округам и 468 – в восьми областных списках кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями). Отказов в регистрации немного – всего 1,6% кандидатов. Причем, в основном отказы связаны с тем, что кандидаты не представили в избирательную комиссию документы на выдвижение или регистрацию.

На выборах в Государственную Думу по федеральному избирательному округу участвуют 14 политических партий. ЦИК России провела жеребьевку и определила, что в бюллетене для голосования партии будут указаны в такой последовательности: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская Платформа», «Зеленая Альтернатива», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Также в Тверской области выборы депутатов Госдумы пройдут по двум одномандатным округам: по 179-му зарегистрировано 9 кандидатов, по 180-му – 8 кандидатов. Валентина Дронова также сообщила, что правом на выдвижение своего кандидата на выборы губернатора Тверской области воспользовались пять партий. Все кандидаты успешно прошли регистрацию.

На выборы в Законодательное Собрание Тверской области зарегистрированы списки кандидатов от восьми политических партий. По 20 мажоритарным округам выдвинут 131 кандидат, регистрацию прошли 117.

Стать депутатами органов местного самоуправления планировали 348 человек, из них были зарегистрированы 340. Трое из них по разным причинам выбыли из предвыборной борьбы уже после регистрации.

«Максимально лояльные условия были созданы на территории Тверской области для того, чтобы как можно больше кандидатов и политических партий принимали участие в избирательных кампаниях», – подчеркнула Валентина Дронова.

Председатель избирательной комиссии привела любопытную статистику. Среди зарегистрированных кандидатов 63,4% – мужчины, 36,6% - женщины. Представители молодежи – 7,7%.

«Вектор сместился в сторону среднего возраста. Таких кандидатов – 53,3%, еще 39% - старше 50 лет», – отметила Валентина Дронова.