Партия «Единая Россия» получила №5 в избирательном бюллетене

16 августа в Центральной избирательной комиссии России состоялась жеребьёвка по определению мест в партийном бюллетене на выборах в Госдуму.

По итогам жеребьёвки партия «Единая Россия» получила 5-е место в избирательном бюллетене.

В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Госдумы от Тверской области – Владимир Васильев и Юлия Саранова.

Юлия Саранова особо отметила чёткость и прозрачность процедуры: «Жеребьёвку проводила лично Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Весь процесс определения мест партий в бюллетенях транслировался в Интернет на сайте Центризбиркома и в присутствии представителей партий и СМИ. Нет сомнений, что и выборы пройдут так же открыто и организованно. Считаю, что «Единой Россия» выпала хорошая цифра. Пятерка – это счастливое число».

Если лидер тверских волонтеров впервые присутствовала на подобном мероприятии ЦИКа, то для Владимира Васильева процедура жеребьевки по распределению мест в бюллетене была привычной. Глава Центризбиркома Элла Памфилова как модератор мероприятия много общалась с лидерами и представителями партий, а Владимира Абдуалиевича поприветствовала персонально, в микрофон.

«Процедура выбора места партий в бюллетене настолько демократична, что ЦИК провел даже жеребьевку очередности подхода представителей партий к лототрону, где находились шары с порядковыми номерами. «Единой России» номер в бюллетене непринципиален. Мы понимаем, что наши избиратели голосуют за результат нашей работы и за дальнейшее развитие страны. Хотя «5» - хорошее число. Для нас оно символизирует нашу пятерку лидеров федерального списка партии: С.Шойгу, С.Лаврова, Д.Проценко, Е.Шмелеву, А.Кузнецову. Сейчас мы готовим народную программу развития России на ближайшую пятилетку. 5 лет будет длиться созыв в Госдуме. Я уверен, что мы и сработаем на «5»!» - прокомментировал итоги жеребьевки Владимир Васильев.

Депутатов нижней палаты российского парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек — по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы Губернатора и депутатов Законодательного собрания Тверской области.