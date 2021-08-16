Молодежные команды Тверской области представят свои инициативы по развитию малых городов в рамках федерального проекта «Пространство развития»

Российский Союз Молодежи в рамках программы «Пространство развития» откроет 12 площадок для развития и поддержки проектных команд из 51 региона России. Участники подведут итоги своей проектной деятельности, направленной на социальное развитие муниципалитетов. Тверскую область представят команды из города Лихославля и Удомельского городского округа.

«Именно молодежь своей энергией и инициативами способна обеспечить проведение качественных изменений в социально-экономическом развитии села, внедрить передовые, в том числе цифровые, технологии в агропромышленный комплекс и социальную сферу, осуществить модернизацию инфраструктуры», - считает Игорь Руденя.

Проектная команда Екатерины Кузьминой из Удомельского городского округа представит итоги реализации проекта «Аэродром», разработанного на окружной школе программы «Пространство развития». Инициатива направлена на создание спортивно-оздоровительного кластера, который объединит трассы для различных видов спорта, маршруты для прогулок, веревочный парк с 3 трассами и 30 этапами. В ходе реализации проекта инициативная группа уже провела субботник на территории «Аэродрома», разработала маршруты трасс и 50-дневный план первого этапа реализации проекта.

Команда Лидии Бакановой из Лихославля реализует инициативу «Сказка на ночь». Она предполагает проведение лекций для детей о сказках народов России, а также мастер-классов: «Создание куклы» и «Домашний кукольный спектакль». Итоговым мероприятием станет показ семейных спектаклей. В проекте примут участие не менее 20 молодых семей города, а также представители от детских образовательных учреждений.

В программу площадок программы «Пространство развития» войдут мастер-классы, нетворкинг-сессия, презентация успешных практик, встречи с экспертами и гостями, выставка-ярмарка реализованных проектов, деловая программа и многое другое. Обучение проведут федеральные тренеры Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи.

Программа «Пространство развития» реализуется уже на протяжении трех лет при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи. С 2020 года программа входит в Систему ключевых показателей Росмолодежи.

В рамках федеральной программы участники изучают основы социального проектирования, создают свои собственные проекты и реализуют их. Конечная цель программы «Пространство развития» – создание молодежных общественных объединений, в том числе – НКО, на территории малых городов и поселений России.

Пресс-служба Правительства Тверской области