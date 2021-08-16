На заседании Правительства Тверской области обсудят готовность учреждений образования к новому учебному году

Готовность образовательных организаций тверского региона к началу нового учебного года рассмотрят на заседании регионального Правительства 17 августа под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В числе ключевых вопросов - завершение ремонтных работ в образовательных учреждениях, обеспечение комплексной безопасности, включая меры санитарно-эпидемиологической защиты, организация питания учащихся, кадровое обеспечение учебного и воспитательного процесса и другие.

Новый учебный год в Верхневолжье начнётся для 139 777 школьников, 54 568 воспитанников детских садов, 26 804 студентов профессиональных образовательных организаций.

Впервые школы региона распахнут свои двери для 14482 детей. Больше всего первоклассников в Твери, Вышневолоцком городском округе, Конаковском и Калининском районах.

Также на заседании регионального Правительства будет рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета Тверской области за первое полугодие 2021 года, вопросы, касающиеся поддержки инвестиционных проектов, в том числе в сфере деревопереработки.

Пресс-служба Правительства Тверской области