Юлия Васильчук: «Доклад Фонда исследования проблем демократии оценить динамику роста политической конкуренции в стране и регионах»

В региональном штабе по наблюдению за выборами 2021 года состоялось обсуждение доклада Фонда исследования проблем демократии об итогах этапа выдвижения кандидатов на выборы 2021 года. По мнению. заместителя председателя Общественной палаты Тверской области Юлии Васильчук, представленные в докладе цифры свидетельствуют о повышении уровня политической конкуренции.

«В исследовании отмечается, что на выборах в Государственную Думу РФ в 2016 году каждая партия всего выдвинула 353 кандидата в среднем, в то время как в 2021 году каждая партия выдвинула уже 420 кандидатов в среднем. По данным Министерства юстиции России в Тверской области, имеют право участвовать в выборах 30 политических партий. Воспользовались своим правом 14. Это больше, чем на предыдущих выборах в национальный парламент. Сегодня главное – существующие условия для роста политической конкуренции, избирательной активности и правовое воспитание граждан, поэтому доклад Фонда исследования проблем демократии представляется принципиально важным и системным. Для региональных электоральных экспертов он имеет практическую ценность, позволяет более точно определить приоритеты наблюдения за избирательным процессом, объективно исследовать электоральную деятельность политических партий в ходе избирательной компании, давать оценку изменениям в формировании политических элит, динамике развития конкурентности между политическими партиями. Это, в свою очередь позволит избирателю осуществить осознанный выбор в процессе голосования в пользу той партии и тех кандидатов, которые, по его мнению, отвечают современным требованиям формирования органов государственной власти», – отметила Юлия Васильчук.

Напомним, в докладе Фонда исследования проблем демократии «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» отмечается, что на протяжении последних лет в России происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах разного уровня, включая выборы в Государственную Думу, региональные государственные органы власти и высших должностных лиц регионов.

Избирательной комиссией Тверской области завершена регистрация кандидатов на выборах всех уровней, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября 2021 года. В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации будут участвовать 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и 17 кандидатов, выдвинутых политическими партиями в одномандатных избирательных округах. На должность Губернатора Тверской области претендуют 5 зарегистрированных кандидатов. В борьбе за мандаты депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва будут участвовать 8 избирательных объединений и 117 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения в 20 одномандатных избирательных округах. В выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области принимают участие 4 парламентских партии и 335 зарегистрированных кандидатов.