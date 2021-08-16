Леонид Григорьев: Для всех кандидатов созданы лояльные условия участия в избирательном процессе

Профессор кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета Леонид Григорьев принял участие в дискуссии, которую провел региональный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. В центре внимания экспертов оказался доклад Фонда исследования проблем демократии об итогах этапа выдвижения кандидатов на выборах в 2021 году.

По мнению Леонида Григорьева, авторы доклада справедливо отметили новый тренд: на избирательных кампаниях положительно сказывается предупредительная работа избирательных комиссий, которые не просто проверяют документы, а оказывают консультации партиям на предмет соблюдения норм действующего избирательного законодательства. Одновременно растет уровень подготовленности партий к выборам – резко уменьшилось количество отказов в регистрации партийных списков.

«В Тверской области процент отказа кандидатам в регистрации минимален, и все решения соответствуют нормам избирательного законодательства. Это свидетельствует о лояльных условиях для представителей всех политических сил, изъявивших желание направить своих представителей на выборы в качестве кандидатов», – отметил Леонид Григорьев.

По его словам, этому в значительной степени способствует либерализация избирательного законодательства, а также высокопрофессиональная профилактическая работа избирательных комиссий различного уровня.

Напомним, в докладе Фонда исследования проблем демократии «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» отмечается, что на протяжении последних лет в России происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах разного уровня, включая выборы в Государственную Думу, региональные государственные органы власти и высших должностных лиц регионов.

Избирательной комиссией Тверской области завершена регистрация кандидатов на выборах всех уровней, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября 2021 года. В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации будут участвовать 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и 17 кандидатов, выдвинутых политическими партиями в одномандатных избирательных округах. На должность Губернатора Тверской области претендуют 5 зарегистрированных кандидатов. В борьбе за мандаты депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва будут участвовать 8 избирательных объединений и 117 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения в 20 одномандатных избирательных округах. В выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области принимают участие 4 парламентских партии и 335 зарегистрированных кандидатов.