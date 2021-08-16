Александр Бутузов: «В Тверской области вырос уровень политической конкуренции»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов принял участие в обсуждении доклада Фонда исследования проблем демократии об итогах этапа выдвижения на выборах 2021 года. Дискуссия состоялась в региональном общественном штабе по наблюдению за выборами.

«Выводы, которые сделали эксперты Фонда исследования проблем демократии, проанализировав динамику выдвижения кандидатов на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и глав некоторых регионов, практически полностью созвучны с ситуацией в Тверской области. Уровень политической конкуренции у нас так же, как и по всей стране, заметно вырос. На пост губернатора Верхневолжья пять лет назад претендовали три кандидата, сейчас зарегистрировано пять. К выборам в Государственную Думу проявили интерес 14 политических партий. Радует, что в числе кандидатов на выборах различного уровня, в том числе в Законодательное Собрание региона, становится больше молодежи. Это дополнительный ресурс для роста интереса к голосованию со стороны молодых людей и избирателей среднего возраста», – отметил Александр Бутузов.

Эксперт добавил, что в этих условиях особенно актуальны задачи, которые стоят перед корпусом общественных наблюдателей за выборами.

«Для того, чтобы обеспечить легитимность политической конкуренции и результатов голосования, на избирательных участках региона будут работать более 2,5 тысячи общественных наблюдателей, прошедших обучение», – сообщил Александр Бутузов.

Напомним, в докладе Фонда исследования проблем демократии «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» отмечается, что на протяжении последних лет в России происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах разного уровня, включая выборы в Государственную Думу, региональные государственные органы власти и высших должностных лиц регионов.

Избирательной комиссией Тверской области завершена регистрация кандидатов на выборах всех уровней, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября 2021 года. В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации будут участвовать 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и 17 кандидатов, выдвинутых политическими партиями в одномандатных избирательных округах. На должность Губернатора Тверской области претендуют 5 зарегистрированных кандидатов. В борьбе за мандаты депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва будут участвовать 8 избирательных объединений и 117 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения в 20 одномандатных избирательных округах. В выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области принимают участие 4 парламентских партии и 335 зарегистрированных кандидатов.