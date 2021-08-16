В Бельском районе Тверской области открылся филиал МФЦ

В городе Белый Тверской области начал работу филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Бельский район вошел в число территорий Верхневолжья, где в этом году впервые создаются филиалы МФЦ.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

Новый офис Бельского МФЦ расположен в современном модульном здании на улице Октябрьской. Здесь создано три окна для предоставления услуг. Первыми клиентами МФЦ в Белом стали Анастасия и Михаил Ромадины, которые получили здесь паспорта гражданина Российской Федерации.

В 2021 году в рамках развития сети МФЦ в Тверской области строительные и ремонтные работы ведутся на 14 объектах, шесть из них уже построены или отремонтированы.

В этом году предусмотрено открытие семи филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в тех районах, где их ранее не было. Помимо Бельского района это Краснохолмский, Лесной, Пеновский муниципальные округа, Молоковский, Сонковский и Фировский районы. При этом в Красном Холме и Молоково, как и в Белом, обустраивают модульные здания.

В 2021-ом расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ. Добавились услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, выдача водительских удостоверений. С июля у жителей Тверской области появилась возможность подать через МФЦ заявку на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, а у жителей областного центра – получить услуги, представляемые ЗАГСом. До конца года услуги ЗАГСа будут доступны в семи крупных филиалах области, а с января 2022-го – во всех районах Верхневолжья.

С 1 августа в филиале №1 Твери, а также в Ржевском и Конаковском филиалах МФЦ появилась возможность оформить загранпаспорт, содержащий электронные носители информации, сроком на 10 лет.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения – в 2020 году оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области