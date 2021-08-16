Юрий Женихов: Экология городов начинается с мусорной площадки

Председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, профессор кафедры горного дела, природообустройства и промышленной экологии Тверского государственного технического университета Юрий Женихов отметил, что обновление парка мусорных контейнеров на территории Верхневолжья имеет большое значение для экологического благополучия городов и сельских территорий.

«Конечно, очень важно, что в Тверской области в рамках так называемой мусорной реформы ведется замена старых, изживших свое контейнеров на более современные емкости для сбора коммунальных отходов. Экология городов и поселков, на мой взгляд, начинается с мусорной площадки, и хорошо, что сейчас региональные и муниципальные власти уделяют этому внимание. Впереди еще более важный шаг – формирование культуры раздельного сбора мусора и обеспечение необходимой технологической базы для его переработки по фракциям», – считает Юрий Женихов.

В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. В 2021 году для муниципальных образований закупается 3500 новых контейнеров. Сегодня, 16 августа, 100 единиц привезли в Вышний Волочек. Это вторая в этом году поставка контейнеров в город. Партии емкостей для сбора мусора будут поставляться в районы Верхневолжья еженедельно.

Ранее решением губернатора Игоря Рудени в Тверской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами. Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов.

«Все стройки должны быть под контролем, а мусор – свозиться в строго установленное место на лицензированном транспорте, а не в хаотичном режиме», – поставил задачу Игорь Руденя.

В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контроль будет вестись через информационную систему «Кадастр отходов». Штраф за невыполнение этих требований будет увеличен до 1 млн рублей.