Павел Парамонов: Новые контейнеры – шаг к новому качеству жизни

Директор Центра развития экономики малых городов Павел Парамонов отметил, что территории, оборудованные современными контейнерными площадками, не только повышают комфортность городской среды, но и меняют отношения общества к качеству жизни.

«Мы видим, что в последние годы на большинстве площадок в Твери появились современные евроконтейнеры. Это очень удобно и для жителей, и для перевозчиков мусора, к тому же выглядят такие контейнеры намного эстетичнее. Важно, чтобы и в муниципальных образованиях как можно скорее произошла замена старых емкостей для отходов. Это позволит улучшить облик городской среды, которая как раз и начинается с состояния двора и площадки для мусора. С таких, казалось бы, мелочей начинается более важный процесс: общество меняет свое отношение и свои требования к качеству жизни. А все, что делает нас лучше, достойно одобрения и поддержки», – сказал Павел Парамонов.

В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. В 2021 году для муниципальных образований закупается 3500 новых контейнеров. Сегодня, 16 августа, 100 единиц привезли в Вышний Волочек. Это вторая в этом году поставка контейнеров в город. Партии емкостей для сбора мусора будут поставляться в районы Верхневолжья еженедельно.

Ранее решением губернатора Игоря Рудени в Тверской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами. Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов.

«Все стройки должны быть под контролем, а мусор – свозиться в строго установленное место на лицензированном транспорте, а не в хаотичном режиме», – поставил задачу Игорь Руденя.

В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контроль будет вестись через информационную систему «Кадастр отходов». Штраф за невыполнение этих требований будет увеличен до 1 млн рублей.