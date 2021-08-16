В посёлке Сандово после обращения жителей к Губернатору Игорю Рудене установлена новая спортивная площадка

На территории средней общеобразовательной школы поселка Сандово установлена спортивная площадка. С вопросом об оказании содействия в решении этого вопроса к Губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан весной 2021 года обращался механик школы Михаил Шишов.

«Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом – очень важная задача. Если от муниципалитетов поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся улучшить ситуацию в своих районах», – считает глава региона.

Спортивный объект в Сандово оборудован резиновым покрытием и включает 20 тренажеров, теннисный стол, место для сдачи нормативов ГТО. Рядом с площадкой установлен гимнастический городок для воркаута с песчаным покрытием.

На базе Сандовской средней школы действуют спортивные секции по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам. При учреждении работает спортивный клуб «Олимп», на базе которого осуществляется общефизическая подготовка. Всего в спортивных секциях занимается 90 человек.

В 2021 году новые объекты для занятий спортом появятся в 24 муниципалитетах Верхневолжья. В настоящее время комплекты уличных тренажеров уже установлены в Кувшинском, Торопецком, Жарковском, Кимрском районах, Лихославльском и Западнодвинском муниципальных округах, Нелидовском городском округе. На стадионе в городе Кашине установлены трибуны. В остальных муниципалитетах работы планируется завершить к 1 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области