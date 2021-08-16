Игорь Руденя поблагодарил протоиерея Александра Душенкова, награждённого орденом Русской Православной Церкви, за сохранение духовных традиций Верхневолжья

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени настоятеля Покровской церкви Твери, руководителя Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александра Душенкова. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил протоиерея за сохранение важнейших духовных традиций тверского края.

«Это заслуженная оценка Вашего многолетнего служения на духовном и просветительском поприще. Вы внесли весомый вклад в восстановление и укрепление храмов, в развитие православных средств массовой информации, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения», - отметил Игорь Руденя.

Награду протоиерею вручил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

15 августа Александру Душенкову исполнилось 70 лет. 25 лет он служит в сане пресвитера.

Протоиерей также является главным редактором газеты Тверской митрополии «Тверские епархиальные ведомости», духовником Тверского городского союза православных инвалидов «Завет».

Пресс-служба Правительства Тверской области