Игорь Руденя выразил слова благодарности школьникам Тверской области, удостоенным Президентом РФ медалей «За спасение погибавших»

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалей «За спасение погибавших» удостоены четыре школьника Тверской области – Виталий Кравчук, Александр Недоступов, Тимофей Цветков и Елизавета Шестова. Телеграммы награждённым направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: в экстремальных условиях тверские школьники проявили собранность, решительность, отвагу, самоотверженность ради спасения жизни человека.

«Эти качества являются лучшим проявлением настоящего тверского характера», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил глубокую признательность родителям детей, воспитавшим достойных граждан России.

Зимой 2019 года подвиг совершил ученик Весьегонской средней общеобразовательной школы Тимофей Цветков. Он спас шестилетнего мальчика, тонувшего в пруду в микрорайоне поселка Сосновый в городе Весьегонске.

Ученица гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге.

Дважды герой – ученик Фировской средней общеобразовательной школы Александр Недоступов.10 июня 2020 года 14-летний Саша на реке Цна около деревни Большое Эскино спас четырёхлетнего малыша, а спустя семь дней там же – шестилетнего мальчика.

Спас жизнь тонущему ребёнку и учащийся Колталовской средней школы Калининского района Виталий Кравчук, который в июне прошлого года в селе Красная Гора вытащил его из пруда, а потом вместе со своей мамой оказал первую помощь до приезда медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области