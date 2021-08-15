Тверской ОРТПЦ предупреждает о возможном ухудшении качества эфирного теле- и радиовещания в связи реконструкцией антенных систем

С 16 по 20 августа Тверской ОРТПЦ будет осуществлять перенос всего телерадиовещательного оборудования в новые помещения радиотелецентра и одновременно проводить реконструкцию антенных систем на телевизионной башне на улице Вагжанова. Работы будут проводиться ежедневно в светлое время суток и они предварительно согласованы с вещателями и телерадиокомпаниями.

В связи с этим в эти дни с 8.00 до 17.00 возможно временное ухудшение качества эфирного телевизионного и радио сигналов. После 17.00 часов вещание будет возобновляться в полном объеме.

90% населения города Твери пользуются услугами операторов кабельного вещания, которые работают в установленном режиме, или услугой предоставления широкополосного доступа к сети Интернет.

Принято решение о включении передатчиков первого и второго мультиплексов, мощность которых будет выставлена на 100 Вт., и обеспечит зону покрытия в радиусе 15 км от Твери.

В домах Твери, где телевизионный сигнал принимается комнатной антенной, могут быть незначительные искажения по звуку или изображению. В населенных пунктах Калининского района и рядом расположенных районов (Кимрский, Лихославльский, Торжокский, Рамешковский, Конаковский, Старицкий) может быть ухудшение или отсутствия сигнала, при этом возможен прием сигнала от рядом расположенных телевизионных станций путем изменения направления антенны.

По всем вопросам, касающимся телерадиовещания, можно обращаться на бесплатную горячую линию Центра информационной поддержки – 8-800-220-20-02.

Пресс-служба Правительства Тверской области