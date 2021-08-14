Президент в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по подтоплениям и пожарам

Президент РФ Владимир Путин 14 августа провел совещание с членами федерального правительства, главами субъектов и муниципалитетов РФ по ликвидации подтоплений и природных пожаров в России.

Прежде всего речь шла о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае.

«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке – так сложились природные, климатические, атмосферные условия – лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Всё это ещё раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой, но сегодня, конечно, остановимся именно на неотложных, экстренных задачах», – обратился Владимир Путин к участникам совещания.

Президент отметил, что постоянно поддерживает контакт со всеми ответственными за тушение пожаров и устранение подтоплений. Оперативные доклады о текущей ситуации глава государства получает регулярно и владеет детальной информацией. В сфере внимания Путина практически все аспекты работы: наличие необходимых сил и средств, состояние техники и всей инфраструктуры, задействованной в борьбе со стихией, в том числе нюансы использования аэропорта в Якутске.

Также Президент обратил особое внимание на состояние здоровья людей, прежде всего пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

«Для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют, – конечно, мы знаем об этом, – дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. Об этом хотелось бы тоже сегодня поговорить, и нужно подумать, как создать для людей, которые находятся в этой зоне риска, необходимые условия для того, чтобы здоровье поддержать», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных.

Путин обрисовал комплекс задач, которые необходимо решить в связи с происходящими природными бедствиями. В том числе важно оказать поддержку семьям с детьми перед началом учебного года.

«Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября, начало нового учебного года, поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы», – поставил задачу президент.

Еще одна важная тема, которую не обошел вниманием Владимир Путин, – необходимость защиты природы и оказания помощи диким животным.

«Обращаю особое внимание и на то, что надо постараться максимально сохранить лесные богатства, разумеется и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей – насколько это возможно, конечно, я понимаю ситуацию, которая там складывается», – поручил президент.

По данным МЧС России, в Республике Саха (Якутия) на 14 августа действует 172 очага лесных пожаров на общей площади свыше 4 058 518,5 га, из них активного горения – 6 087 га, 12 очагов локализованы на площади более 91 тыс га. Угроз перехода на населенные пункты нет. В 5 километровой зоне от населённых пунктов действует 13 очагов лесных пожаров на площади 385 343 га. К тушению пожаров привлечены 4 876 человек и 766 единиц техники.