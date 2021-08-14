В Бельском районе проходят мероприятия в честь Дня памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

14 августа в Бельском районе Тверской области проходит День памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральным событием стал митинг-реквием, который состоялся на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское. Приветствие участникам и гостям памятного мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Во время Великой Отечественной войны сибиряки сражались на всех фронтах. Они внесли значимый вклад в оборону Москвы, в числе первых вошли в Берлин. За проявленный героизм и мужество 20 сибирских дивизий получили почетное звание гвардейских. Сибирь дала стране полторы тысячи Героев Советского Союза. Память о подвиге воинов-сибиряков навсегда связала Тверскую область и сибирские регионы. В ожесточенных боях на бельской земле в 1942 году солдаты и офицеры из Сибири проявили беспримерную силу духа и несгибаемый характер», - говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: сегодня Белый по праву носит это звание. Здесь ведется большая патриотическая и поисковая работа для того, чтобы подвиг воинов-сибиряков всегда оставался высоким примером служения Отечеству.

Утром 14 августа в церкви святых Апостолов Петра и Павла прошло богослужение по погибшим в годы Великой Отечественной войны, на воинском захоронении на площади Карла Маркса были возложены цветы.

Затем на мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское прошёл митинг-реквием, участие в котором приняли поисковые отряды и объединения, ветеранские организации Тверской области, жители Бельского района.

На захоронении покоится более 12,5 тысячи погибших солдат, подавляющее большинство - воины-сибиряки 6-го Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. В ожесточенных боях на бельской земле сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии в ходе наступательной операции «Марс». Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом.

Мемориал был торжественно открыт 14 августа 1996 года, ровно 25 лет назад.

Пресс-служба Правительства Тверской области