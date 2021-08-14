Игорь Руденя: Верхневолжье гордится именами выдающихся атлетов и тренеров, приумноживших славу России как великой спортивной державы

14 августа отмечается День физкультурника. К работникам и ветеранам сферы физической культуры и спорта, спортсменам, их наставникам и всем приверженцам здорового образа жизни обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Верхневолжье гордится именами выдающихся атлетов и тренеров, приумноживших своими достижениями славу нашей Родины как великой спортивной державы. Их успехи и триумфальные победы на протяжении многих лет являются вдохновляющим примером для тысяч мальчишек и девчонок Тверской области, занимающихся в спортивных школах и секциях. Сегодняшние поколения атлетов продолжают великие традиции предшественников и достойно отстаивают спортивную честь региона и России на соревнованиях самого высокого уровня», – отметил Игорь Руденя.

14 августа запланирован спортивно-массовый праздник, посвященный Дню физкультурника в тверском спорткомплексе «Радуга». Также в выходные дни пройдут соревнования по городошному спорту среди детей и взрослых в поселке Белый Городок Кимрского района. Аэродром «Змеево» проведет чемпионат области по самолетному спорту. В Твери на площадке СК «Юбилейный» состоится региональный этап соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». С 14 по 22 августа на кортах Парка Победы пройдут игры чемпионата области по теннису.

13 августа Губернатор Игорь Руденя на торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника, вручил награды тренерам, учителям, коллективам спортивных школ Тверской области.

Также глава региона проинспектировал строящиеся у школ Твери спортивно-физкультурные объекты. Всего в этом году в муниципалитетах Верхневолжья при поддержке областного бюджета устанавливают 10 новых стадионов. Они будут расположены у школ городов Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица, на территории Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева. В областной столице – у школ №18, №45, №34, СШОР «Тверь».

В региональном центре также ведётся строительство двух гребных баз на Волге и Тверце. В ближайшие пять лет в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще не менее 10 крупных спортивных объектов.

Это многофункциональный спортивный комплекс и крытый футбольный манеж в Твери, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, бассейны в Бежецке, Калязине и Кимрах, ФОКи в Лихославле, Торопце, Кесовой Горе и Селижарово. Планируется реконструкция стадионов «Центральный», «Текстильщик» и имени Вагжанова в Твери. В муниципальных образованиях Верхневолжья будет установлено более 370 спортивных площадок.

В регионе реализуется комплекс мер по поддержке спорта высших достижений. Это субсидии на развитие базовых видов спорта, подготовка спортивного резерва и индивидуальная поддержка спортсменов, показавших выдающиеся результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Выплачиваются стипендии Губернатора Тверской области, единовременные вознаграждения за достижения и особые заслуги в области физкультуры и спорта, выплаты чемпионам или призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам, их подготовившим.

Пресс-служба Правительства Тверской области