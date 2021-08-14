Сандовский муниципальный округ Тверской области отмечает 92-летие

14 августа 92-летие своей территории отмечают жители Сандовского муниципального округа. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад сандовчан в решение актуальных задач, бережное отношение к истории родного края.

«Уже много лет по доброй традиции в этот праздник проводится фестиваль «Сандово – Медовый Спас русской провинции». Это мероприятие демонстрирует стремление жителей сохранить богатое духовное и культурное наследие родной земли, ее уникальные традиции, в основе которых – трудолюбие, гостеприимство, широта души. Важно, что вы не только бережно относитесь к истории края, но и много делаете для решения задач, стоящих перед муниципалитетом. Благодаря такой созидательной самоотверженной работе Сандовский муниципальный округ показывает пример сбалансированного социально-экономического развития, успешно участвует в реализации национальных проектов», – отметил в обращении к жителям Игорь Руденя.

Сандово впервые упомянуто в письменных источниках в 1500 году.

В августе 1929 года Сандовская, Лукинская и Топалковская волости образовали Сандовский район. В составе Бежецкого округа он вошел в Московскую область. С 1935 года Сандовский район – в составе Калининской области.

На территории Сандовского муниципального округа – более 60 объектов культурного наследия, включая памятники археологии эпохи раннего средневековья. Самым выдающимся объектом является раннесредневековый археологический комплекс у д. Городище.

В Сандовском муниципальном округе – 15 памятников церковной архитектуры XVII-XIX в.в. На территории района находится также пять ансамблей дворянских усадеб.

Пресс-служба Правительства Тверской области