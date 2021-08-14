Игорь Руденя: история новоторжского края неразрывно связана с судьбой Верхневолжья и всей России

14 августа отмечается День Торжокского района. В обращении к руководству и жителям муниципального образования Губернатор Игорь Руденя отметил, что история новоторжского края неразрывно связана с судьбой Верхневолжья и всей России. Именно на древней торжокской земле была образована одна из старейших православных обителей мира.

«Современный Торжокский район остается признанным центром культуры, духовности, самобытных народных традиций тверского края. Живописная природа и архитектура, уникальное культурно-историческое наследие, радушие местных жителей и развитие инфраструктуры гостеприимства сделали Торжокский район привлекательным для туристов местом в Центральной России», - подчеркнул глава региона.

По словам Игоря Руденя, сегодня трудолюбие, таланты, любовь к родной земле помогают жителям района успешно реализовывать инвестиционные проекты, вносить важный вклад в укрепление социально-экономического потенциала тверского региона.

Новоторжский уезд с центром в городе Торжке был образован в 1775 году и входил в состав Тверского наместничества. Главным занятием населения в то время было земледелие, по числу мельниц и объему перемола пшеницы уезд занимал первое место в губернии.

Торжокский район в современных границах образован в 1965 году. Сегодня это территория, где развивается малый и средний бизнес, социальная инфраструктура. Район обладает богатым историко-культурным наследием. На его территории расположены памятники археологии, храмы, комплексы дворянских усадеб дореволюционной России. Так, в деревне Василево расположен архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества под открытым небом, где собраны уникальные памятники деревянного зодчества Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области