Игорь Руденя: главное богатство Спировского муниципального округа – его жители

14 августа – День Спировского муниципального округа. По случаю праздничной даты к руководству и жителям территории обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: история спировского края создавалась талантливыми людьми, истинными патриотами родной земли, которые всегда вставали на защиту Отечества, самоотверженно трудились для развития экономики и социальной сферы.

«И сегодня главное богатство округа – это его жители, которые бережно хранят и приумножают трудовые традиции, многое делают для успешного решения стоящих перед муниципалитетом задач, главные из которых улучшение качества жизни населения благодаря развитию экономики и созданию новых рабочих мест, ремонт дорог и благоустройство территорий, модернизация образования и здравоохранения», - отметил Игорь Руденя.

Первое упоминание о Спирово датируется 1847 годом. Своим рождением поселок обязан строительству Николаевской железной дороги между Москвой и Петербургом.

Особая страница в историю Спировского района вписана в годы Великой Отечественной войны. Линия фронта проходила в 20 километрах от поселка Спирово. Октябрьская железная дорога имела для нашей страны важное стратегическое значение. По планам немецких захватчиков работа железной дороги должна была быть парализована. Шли жестокие бомбежки станции. Работая по 14 – 16 часов в сутки, железнодорожники вместе с жителями станции успевали ремонтировать подвижной состав, восстанавливать пути.

Спировский муниципальный округ – родина многих выдающихся людей, среди которых Герой Социалистического Труда Валентина Гаганова, Герой Советского союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР Сергей Бровцев, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР Николай Кудряшов.

Пресс-служба Правительства Тверской области