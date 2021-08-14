До конца 2021 года в Тверской области появятся четыре приюта для безнадзорных животных

До конца текущего года в Тверской области будет создано четыре приюта для безнадзорных животных. Они будут расположены в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Концепция по реализации полномочий по обращению с животными без владельцев была принята на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: тема обращения с безнадзорными животными имеет особое значение. Необходимо обеспечить гуманное отношение к ним, создать условия для содержания и лечения.

Предполагается, что организацией мероприятий по отлову безнадзорных животных будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства войдет отлов и транспортировка животных в приюты, которые будут находиться в ведении некоммерческих организаций. Собаки и кошки получат там лечение, будут стерилизованы, вакцинированы и чипированы. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. В случае если это не удастся, неагрессивных животных вернут в естественную среду обитания, при условии, что они не представляют опасности для граждан.

Первым городом, где откроется приют, станет областная столица. Планируется, что он заработает здесь уже в октябре – необходимые здания на выделенной территории уже построены, коммуникации подведены.

Пресс-служба Правительства Тверской области