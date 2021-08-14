Новая модель пассажирских перевозок с марта 2022 года заработает в Конаковском районе Тверской области

В марте 2022 года в Конаковском районе стартует новая модель пассажирских перевозок. Развитие системы общественного транспорта в Конаковской агломерации и результаты этой работы на территориях, где модель уже действует, рассмотрены 13 августа на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. Участие в обсуждении приняли главы муниципальных образований.

«Главная задача – обеспечить удобство передвижения для местных жителей, транспортную доступность школ и других социальных учреждений», – подчеркнул Игорь Руденя.

Жителям Конаковской агломерации будут доступны преимущества новой системы пассажирских перевозок, которая стартовала в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе – за это время здесь перевезено 5,8 миллиона пассажиров.

Второй этап запущен в июле 2021 года в Кимрском, Ржевском, Старицком и Зубцовском районах, где создано 110 маршрутов. На совещании рассмотрены итоги первых месяцев работы общественного транспорта в этих агломерациях. С июля перевезено свыше 830 тысяч человек, более половины из них – жители Ржевского района.

На линиях работают современные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, системами навигации, видеорегистраторами, информационными табло, тахографами, климат-контролем. Проводится дезинфекция машин, акции по раздаче бесплатных масок для профилактики распространения коронавируса.

Как рассказали главы территорий, жители позитивно оценивают внедрение нового общественного транспорта, в частности, отмечают удобство автобусов, комфорт поездок, культуру вождения, удобную систему оплаты проезда.

Оплатить проезд можно за наличный расчет либо транспортной картой «Волга», банковской картой, через QR-код и мобильное приложение «Волга» – его пользователями стали более 240 тысяч пользователей, в том числе с 3 июля – 22,6 тысяч новых пользователей. Кроме того, действует социальная карта жителя Тверской области.

Во всех агломерациях доступны льготный абонемент стоимостью 302 рубля и проездные. Абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30% затрат на общественный транспорт.

Жители активно пользуются возможностями горячей линии 8-800-350-00-99. С 3 июля по 12 августа обработано 3,8 тыс. вопросов от жителей Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов. В основном это уточнения по механизму оплаты проезда и по расписанию движения автобусов.

По обращениям пассажиров с 4 августа в Кимрской агломерации изменены пути следования автобусов и расписание, добавлены остановки. Пожелания граждан также учтут в Старицком, Ржевском и Зубцовском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области