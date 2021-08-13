В Тверской области продолжаются ремонты учреждений здравоохранения

Вопросы строительства, капитального ремонта и комплексного развития объектов здравоохранения в муниципальных образованиях региона обсуждались на совещании, которое 13 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. Большое внимание в работе по повышению качества медпомощи уделяется укреплению материально-технической базы учреждений», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» проходят ремонты помещений в больницах, куда планируется установить новое оборудование. Так, в городской больнице №6 Твери уже выполнены работы под монтаж компьютерного томографа, завершается ремонт кабинета под МРТ. Продолжаются работы в помещении Областной клинической больницы, где установят ангиограф. Разрабатывается проектно-сметная документация для Бежецкой ЦРБ на подготовку помещения под компьютерный томограф.

Рассмотрены проекты капитального ремонта крупных районных учреждений здравоохранения, которые будут обновлены в рамках модернизации первичного звена. В планах - проведение работ в поликлиниках Конаковской, Осташковской и Ржевской центральных районных больниц, ремонт и комплексное развитие Вышневолоцкой, Кимрской и Пеновской ЦРБ.

Идет также подготовка проектной документации для ремонта ряда объектов здравоохранения. В Вышневолоцкой ЦРБ приведут в порядок главный корпус и помещения, где будет расположен Центр амбулаторной онкологической помощи. В Пеновской больнице запланирован ремонт фасада, а в Кимрской ЦРБ - обновление всего комплекса больницы. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Завидово, входящей в структуру Конаковской ЦРБ.

На совещании речь шла и о строительстве детских поликлиник в городах Кимры, Торжок и Тверь, а также новой центральной районной больницы в Бежецке. Началась разработка проектной документации на данные объекты. Предполагается, что поликлиники будут сданы осенью 2022 года, а Бежецкая ЦРБ – в конце 2023-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области