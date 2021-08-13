Во Ржеве начала работу сетевая образовательная программа высшего инженерного образования

Во Ржеве в рамках создания на базе ПАО «Электромеханика» корпоративного центра дуального образования стартовала программа дистанционного обучения «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю «Технология машиностроения». Ведется прием заявлений от абитуриентов.

Напомним, идея создать для ржевитян возможность получения высшего инженерного образования в престижных вузах, не покидая родного города, принадлежит директору Центра инновационного стратегического развития имени Е.А. Лурье Тверского государственного университета, депутату Законодательного Собрания Тверской области Андрею Белоцерковскому.

«Суть дуального образования в том, что обучение будет проходить без отрыва от производства. Более того, практические занятия пройдут непосредственно на предприятии, где трудятся студенты. Снижение оттока молодежи в другие города позволит повысить инвестиционную привлекательность ржевской экономики, а наличие квалифицированных специалистов даст возможность модернизировать действующие предприятия, повышать производительность труда, создавать дополнительные рабочие места», – отметил Андрей Белоцерковский.

Договор о запуске сетевой программы обучения по профилю «Технология машиностроения» на технологической базе ПАО «Электромеханика» подписал 12 августа заместитель генерального директора предприятия Андрей Константинов. По его словам, завод готов предоставить свои кадровые и материально-технические ресурсы для практической подготовки студентов и их научно-исследовательской работы.

«Наше предприятие реализует уникальные технологии широкого профиля. У нас трудятся высокопрофессиональные специалисты, в том числе доктора и кандидаты наук. Они будут вовлечены в образовательный процесс и помогут студентам получить необходимые профессиональные умения, практические навыки в тесной связке с современными теоретическими знаниями и в условиях реального высокотехнологичного производства», – сказал Андрей Константинов.

Образовательные программы Корпоративного центра дуального образования будут реализованы в сетевой форме с участием федеральной инновационной площадки (ФИП) Министерства науки и образования РФ РОСДИСТАНТ. Сетевым интегратором площадки выступает Тольяттинский государственный университет, координатором проекта в Ржеве – Тверской государственный университет, который тоже имеет статус ФИП и является членом консорциума «Цифровые университеты».

РОСДИСТАНТ обеспечит практико-ориентированное высшее онлайн-образование с применением передовых технологических стандартов, в том числе, электронных аудиоучебников и лабораторий виртуальной реальности. ПАО «Электромеханика» отвечает за практическую подготовку будущих специалистов и их научно-исследовательскую работу на производстве. Преподаватели Тверского государственного университета будут вести занятия для студентов по следующим дисциплинам: русский язык и культура речи, правоведение, экология, психология, экономика.

Корпоративный центр дуального образования на технологической базе ПАО «Электромеханика» начинает прием заявлений от желающих поступить на обучение по образовательной программе бакалавриата, в том числе по сокращенной программе на базе среднего профессионального образования. Вступительные испытания пройдут до конца ноября. Электронные копии документов об образовании со всеми приложениями необходимо предоставить на экспертизу в Тверской государственный университет по адресу электронной почты: Pavlova.LS@tversu.ru. Далее вся работа с абитуриентами будет проходить индивидуально через личный кабинет.