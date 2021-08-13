Игорь Руденя поблагодарил спортсменов и тренеров Тверской области за профессионализм и преданность делу

13 августа в ДК «Металлист» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, который отметят в России 14 августа. Спортсменов и тренеров Тверской области поприветствовали Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Глава региона выразил признательность всем представителям спортивной сферы, кто своим трудом укрепляет славу отечественного спорта, приобщает жителей региона, в первую очередь детей и молодёжь, к занятиям физической культурой.

«Тверская земля является родиной многих прославленных спортсменов и тренеров. Мы гордимся, что в историю нашего спорта вписаны имена таких олимпийских чемпионов, как Антонина Середина, Виктор Капитонов, Фёдор Богдановский, Юрий Захаревич, Юрий Михайлов, Илья Ковальчук. Их яркие победы стали частью спортивной летописи нашей Родины. Хотим сказать от имени всех тверских болельщиков: ребята, вы лучшие. Верим в вас и в то, что главные успехи и победы у вас ещё впереди», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство РФ за поддержку в развитии инфраструктуры физической культуры и спорта в Тверской области.

В областном центре ведётся строительство двух гребных баз. В ближайшие пять лет в регионе планируется ввести в эксплуатацию ещё не менее 10 крупных спортивных объектов.

Это многофункциональный спортивный комплекс и крытый футбольный манеж в Твери, крытый каток с искусственным льдом в городе Вышний Волочёк, бассейны в Бежецке, Калязине и Кимрах, физкультурно-оздоровительные комплексы в городах Лихославль, Торопец, посёлках Кесова Гора и Селижарово. Планируется реконструкция стадионов «Центральный», «Текстильщик» и имени Вагжанова в Твери. В муниципальных образованиях Верхневолжья будет установлено более 370 спортивных площадок.

Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды представителям спорта Верхневолжья.

Почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено тренеру детско-юношеской спортивной школы Зубцова Леониду Пушкареву, который более 40 лет ведет секции по борьбе самбо и дзюдо.

За добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Тверской области Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждены учитель физической культуры Великооктябрьской средней школы Фировского района Сергей Маклецкий, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по футболу Михаил Черешнев.

Сергей Маклецкий преподает физкультуру 17 лет. Его воспитанники ежегодно участвуют в «Президентских состязаниях», «Зарницах», «Шиповке юных», легкоатлетической эстафете, зональных и финальных областных соревнованиях по лёгкой атлетике и баскетболу, мини-футболу и волейболу.

Вся трудовая биография Михаила Черешнева связана с футболом, более 15 лет из которых он работал в спортивной школе. В качестве тренера «Волги-2» он стал обладателем Кубка Тверской области по футболу, в качестве тренера юношеских команд - Чемпионом Тверской области по футболу, обладателем Кубка Губернатора Тверской области по мини-футболу.

Благодарность Губернатора Тверской области объявлена коллективу спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой. Воспитанниками тренерского штаба за 2019 и 2020 годы было завоевано более 530 медалей разного достоинства.

Кроме того, Благодарность Губернатора Тверской области объявлена коллективу спортивной школы имени олимпийского чемпиона Федора Федоровича Богдановского из Вышнего Волочка, а также тренерам из Ржева, Бежецка.

В Верхневолжье ежегодно проводятся соревнования и мероприятия, направленные на популяризацию спорта среди жителей региона. В 2021 году состоялось более 360 областных состязаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области