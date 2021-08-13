В Тверской области увеличат количество сельхозярмарок

В Тверской области будет увеличено количество сельскохозяйственных ярмарок, что поможет тверским производителям реализовать урожай и снизит цену на плодоовощную продукцию для жителей региона. Об этом 12 августа в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь рассказал Губернатор Игорь Руденя.

«Сельскохозяйственные ярмарки должны быть рассчитаны на производителей и предприятия Тверской области. Таким образом, мы дадим им бесплатную возможность продавать свою продукцию на специально выделенных площадках. Это хороший формат работы между производителем и прилавком, когда устанавливаются минимальные наценки и можно покупать продукцию по низким ценам», - сказал Игорь Руденя.

В торговые объекты региона уже начал поступать в продажу картофель тверских производителей урожая 2021 года.

В этом году уборочная проходит в Верхневолжье в штатном режиме и более высокими темпами, чем в 2020-м. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур – 17,6 тыс. тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, скошены травы на площади 75,3 тыс. га, заготовлено 123,7 тыс. тонн кормов.

По сбору картофеля прогнозируется увеличение урожая на 15% по сравнению с прошлым годом, по овощам - в среднем на 5 %.

11 августа Игорь Руденя посетил агрокомплекс компании «ТверьАгропром» в Лихославльском муниципальном округе, где ознакомился с уборкой урожая. Затем он провел встречу с руководителями хозяйств региона, на котором сообщил о планах по развитию системы государственной поддержки тверских сельхозтоваропроизводителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области