Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

12 августа Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о наиболее актуальных темах в жизни региона. Значительная часть разговора была посвящена ликвидации последствий урагана в Андреаполе. Сегодня днем глава региона проинспектировал ход восстановления домов, пообщался с жителями, пострадавшими из-за стихии.

В прямом эфире прозвучали видеообращения андреапольцев. Они благодарили спасателей, строителей, всех, кто помог им в трудную минуту. Игорь Руденя присоединился к словам признательности.

«После произошедшего, через несколько минут на месте были две бригады скорой помощи, начали работать спасатели МЧС. Мои коллеги выехали на место, я возглавил комиссию по ликвидации стихии. Хочу отметить, насколько слаженно работала вся команда. Были задействованы строители, медицинские бригады из Нелидово, Оленино, Торопца, Вышнего Волочка. Оперативно приобретены стройматериалы, подключились предприниматели. Хочу также поблагодарить группировку МЧС», – отметил Губернатор.

Всем людям, оставшимся без крыши над головой, было предоставлено временное жильё, предметы первой необходимости, круглосуточная медицинская помощь. Обеспечена доставка питьевой воды, бесплатных наборов питания. Родственникам погибших людей предоставлена единовременная выплата.

Правительство Тверской области подготовило пакет мер социальной поддержки андреапольцев, пострадавших от стихийного бедствия.

Ураган разрушил 68 жилых домов. Из них 9 не подлежат восстановлению. Для таких семей в ближайшее время будет приобретено жильё или предоставлены средства на строительство нового дома. 76 семей получат компенсацию стоимости утраченных жилых помещений и имущества.

Стихийное бедствие показало, насколько необходима для оказания медицинской помощи в отдаленных районах санавиация. О ее развитии и планах построить вертолётную площадку рядом с Андреапольской ЦРБ главу региона спросила главный врач больницы Елена Никова.

Игорь Руденя сообщил – запланировано строительство вертолётных площадок возле учреждений здравоохранения во всех муниципалитетах региона, в том числе у Андреапольской ЦРБ. Всего же за прошедшие 2,5 года медики области совершили более 600 вылетов для оказания экстренной помощи гражданам. Глава региона также напомнил о создании отдельного подразделения детской санитарной авиации.

Еще одна тема, важная для жителей многих муниципалитетов – не будут ли территории использоваться для завоза мусора из других регионов. Особенно это актуально сейчас, в разгар строительного сезона.

Губернатор отметил, что на этой неделе на заседании регионального Правительства одобрен законопроект, запрещающий ввоз строительных и других отходов на территорию Тверской области. Также в соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. Все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

«Эта тема не новая для нас, и мы давно сформировали свою позицию – мы не завозим мусор из других субъектов», – подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, за нарушения требований увеличен штраф, теперь он будет составлять до 1 млн рублей.

По словам Игоря Рудени, благодаря этим решениям значительно усилится контроль за обращением со строительными отходами: весь мусор должен будет свозиться в строго установленное место на лицензированном транспорте. Эта тема актуальна не только в связи с ростом жилищного строительства, но и реализацией программы переселения жителей из аварийного фонда, когда есть необходимость сносить старые дома и утилизировать строительные отходы.

В период сбора урожая зрители интересовались, будет ли в этом году достаточно картофеля и овощей. Многие просят увеличить число ярмарок, где можно купить фермерские продукты.

«Ярмарки должны быть рассчитаны на производителей Тверской области, включая наших фермеров и предприятия. Это хороший формат работы между производителем и прилавком, когда устанавливаются минимальные наценки и можно покупать продукцию по низким ценам», – сказал глава региона.

В завершение эфира Игорь Руденя обратился к военным лётчикам, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии праздника Губернатор встречался с лётчиками на аэродроме «Мигалово», сегодня посетил авиабазу в Хотилово-2.

«Желаю ветеранам и действующим летчикам чистого неба, достойно держать знамя ВВС. Самое главное – чтобы семьи военных и офицеров, которые защищают наши границы, выполняют задание на территории других стран, ждали их домой. А военные не забывали, что Тверская область их всегда поддержит», – сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области