Участок автодороги «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино отремонтирован по дорожному нацпроекту

Завершены ремонтные работы на автомобильной дороге «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино. Она принадлежит к опорной региональной дорожной сети Тверской области и соединяет северо-западные районы Верхневолжья с федеральной трассой М9 «Балтия». Также дорога является одним из туристических маршрутов к озеру Селигер, по ней можно проехать к уникальному памятнику деревянного зодчества в Ширковом погосте – Церкви Рождества Иоанна Предтечи.

«Приоритетные направления ремонта дорог – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Поэтапный ремонт дороги «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино начался в 2020 году, тогда в эксплуатацию было введено 33,3 км. В текущем году работы на объекте завершены на два месяца раньше срока. Выполнено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также в процессе работ укреплены обочины, отремонтированы съезды и посадочные площадки, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка термопластиком. Завершение работ на всей протяженности полотна запланировано на 2022 год.

Ремонтная кампания продолжается на других региональных автомобильных дорогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем сезоне в эксплуатацию введут 259 км региональных трасс. Помимо направления «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино это участки автодорог Осташков – Селижарово – Ржев; Торжок – Осташков; Дубна – Кимры – Горицы; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна; Рамешки – Максатиха; Бежецк – Кесова Гора – Кашин; Торжок – Высокое – Берново – Старица; Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Пресс-служба Правительства Тверской области