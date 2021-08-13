В Козловской городской больнице Тверской области заменят лифт

13 августа Губернатор Игорь Руденя в Правительстве Тверской области провёл личный приём граждан. С вопросом о замене лифта в Козловской городской больнице Конаковского района к главе региона обратилась сотрудница лечебного учреждения Татьяна Каськова.

«Решение приняли. На этот год должны быть выделены дополнительные средства. Если технических сложностей не возникнет при установке, то до конца года лифт заменят», - сказал Игорь Руденя.

Медицинское учреждение обслуживает 3400 человек. Здесь же, как рассказала заявительница, расположено паллиативное отделение Конаковской ЦРБ, для которого лифт крайне необходим.

Также в ходе разговора были подняты вопросы по обеспечению больницы кадрами, модернизации лечебного учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области