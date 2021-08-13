До конца года у Андреапольской ЦРБ построят площадку для вертолётов санавиации

Рядом с Андреапольской центральной районной больницей до конца текущего года будет создана площадка для вертолётов санитарной авиации. Она разместится на расстоянии порядка 100 метров от учреждения. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 12 августа, отвечая на вопрос главного врача Андреапольской ЦРБ Елены Никовой.

С 2019 года в Тверской области медицинские авиабригады совершили более 600 вылетов для оказания экстренной помощи гражданам, эвакуировано свыше 700 человек. Сейчас в регионе организовано круглосуточное подразделение детской санитарной авиации. За два месяца работы они уже выполнили 14 вылетов, чтобы спасти детей из отдалённых районов Верхневолжья.

«Это врачи-реаниматологи, специалисты, которые находятся на круглосуточном дежурстве и при вызове вылетают в районы, где требуется медицинская помощь. Вертолёт санавиации базируется около Областной клинической больницы. Там же рядом Перинатальный центр, строится Детская областная клиническая больница. Дополнительно будут созданы ещё вертолётные площадки. Жизнь и здоровье человека не меряется деньгами, меряется временем. Работа санитарной авиации просто необходима сегодня», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил главврача за этот вопрос и отметил инициативность руководителя лечебного учреждения.

«Я очень доволен, что у нас есть такой главный врач в одном из самых отдалённых муниципальных образований. Там медицина в надёжных руках», - сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области