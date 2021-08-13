В Тверской области проходят мероприятия, посвященные 185-летию святителя Николая Японского

13 августа в Тверской области проходят мероприятия, посвященные 185-летию равноапостольного Николая Японского, уроженца тверской земли, основавшего Японскую Православную Церковь. К знаменательной дате в регионе приурочен ряд мероприятий.

«Наш святой украсил духовное наследие Отечества выдающимся примером самоотверженных миссионерских трудов, мудрой проповеди евангельских истин», – отметил Губернатор Игорь Руденя в телеграмме, направленной митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию.

С 9 утра божественные литургии проходят в храмах Тверской митрополии, в том числе в Храме во имя святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского в поселке Мирный Оленинского района. В городе Белый пройдут молебен, возложение цветов к памятнику Николаю Японскому.

В Тверской областной научной библиотеке им. Горького в Твери до 17.00 будет открыта книжная выставка «Святитель Николай: личность и служение». Кроме того, в рамках празднования 15 августа в воскресных школах Тверской области состоятся беседы с воспитанниками, посвященные Николаю Японскому.

Равноапостольный Николай Японский родился в 1836 году в селе Береза (сегодня это территория Оленинского района Тверской области). В 1857 году Николай Японский окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию в сане иеромонаха и через несколько лет отправился в Японию.

Через 50 лет миссионерской работы святителя Николая насчитывалось уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило более 33 тысяч православных мирян.

В 1912 году на 76-ом году жизни просветитель Японии архиепископ Николай скончался. 10 апреля 1970 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви он был причислен к лику святых.