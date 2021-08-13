Игорь Руденя отметил вклад специалистов Тверского областного радиовещательного передающего центра в развитие телекоммуникаций в Верхневолжье

13 августа исполняется 20 лет со дня основания Российской телевизионной и радиовещательной сети. Губернатор Игорь Руденя в обращении к руководству и коллективу Тверского областного радиовещательного передающего центра подчеркнул вклад специалистов в развитие отрасли в Верхневолжье.

«Ваш коллектив участвует в решении стратегических задач развития сферы телекоммуникации в Тверской области, неизменно демонстрируя выдающийся профессионализм, приверженность современным техническим решениям. Благодарю вас за весомый вклад в реализацию проекта по переводу Тверской области первой в стране на полностью цифровой формат телерадиовещания», – отметил Игорь Руденя.

Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешел на цифровое вещание. 9 ноября 2018 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя и гендиректор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Андрей Романченко приняли участие в торжественной церемонии запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате 20 телевизионных каналов в регионе.

В настоящее время в Верхневолжье действует сеть эфирных телестанций, которые обеспечивают 100%-ный охват населения цифровым телевещанием.

Сейчас филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» завершает обустройство нового здания областного радиотелецентра на ул. Вокзальная в Твери. Оно станет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития теле- и радиовещания и телекоммуникаций в регионе, в том числе телевидения высокой четкости.

За годы работы РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Она включает в себя более 5 тыс. передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов.

С 2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК, включая Тверскую область. Возможность слушать государственные радиопрограммы в FM-диапазоне получили более 87% жителей области.

В планах РТРС – расширение спектра услуг и установка более 2 тыс. базовых станций LTE за четыре года. Благодаря этой работе будет организован беспроводной доступ для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.

Пресс-служба Правительства Тверской области