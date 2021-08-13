Тверская область продолжит ежегодную поддержку поисковых отрядов

Вопрос о поддержке поисковых организаций рассмотрен 13 августа на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – считает Губернатор. – Вахта Памяти – наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. С каждым годом поисковое движение растет, все больше молодых людей присоединяется к отрядам. Дорогого стоит, что сегодня молодежь продолжает это великое дело».

На заседании Президиума рассмотрен порядок определения объема и предоставления поддержки поисковикам, которые занимаются выявлением неизвестных воинских захоронений и поиском останков бойцов, установлением имен погибших и пропавших без вести защитников Отечества.

В областном бюджете на такую поддержку поискового движения ежегодно, с 2021-го по 2023-й, заложено 6,5 млн рублей. Средства будут предоставляться на конкурсной основе. Учитывается количество уже проведенных поисковых экспедиций, масштаб мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, наличие собственной экспозиции из найденных в ходе работ предметов и другие показатели.

В 2021 году на территории Тверской области традиционно проводится Вахта памяти. Наиболее масштабным событием стала международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». За две недели ее работы были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.

Экспедиция проходит в Тверской области с 2016 года. За этот период были подняты останки около 2300 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 100 воинов, отстоявших Родину у врага.

Всего в этом году с апреля по ноябрь на территории Тверской области заявлено более 150 поисковых экспедиций в 18 муниципальных образованиях.

В июле-августе в Бельском районе работали 19 поисковых отрядов из Красноярского края, Кемерово, Новосибирской, Нижегородской, Тверской областей, Москвы и Московской области.

13 августа на Петропавловском кладбище в Белом организована церемония перезахоронения останков 322 защитников Отечества, найденных поисковиками.

Также поднято 11 солдатских медальонов, 10 из них прочитано. Найдены родственники четверых красноармейцев. Останки трех бойцов переданы для перезахоронения на малую родину – в Красноярский край, Белгородскую область, на Ставрополье.

Поисковая работа в регионе ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 100 имен без вести пропавших воинов.

В 2020 году в муниципальных образованиях Тверской области преданы земле останки свыше 2 800 красноармейцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области