наш район - территория спорта

14 августа – День физкультурника, профессиональный праздник преподавателей физкультуры, тренеров, студентов и выпускников профильных учебных заведений,

всех людей, которые ведут здоровый образ жизни.

В России в 2021 году День физкультурника празднуется во вторую субботу августа. Торжество проходит на официальном уровне 41-й раз.

Значение праздника – показать роль спорта и здорового образа жизни для организма человека и приобщить подрастающее поколение к физической культе. Спорт занимает в нашей жизни немаловажную роль. Он позволяет нам воспитывать силу духа, выносливость, укреплять здоровье, поэтому День физкультурника – наш общий праздник!

В этот день традиционно проводятся спортивные мероприятия, соревнования. Администрация Конаковского района и города Конаково 13, 14 и 15 августа проводят большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

Участие в состязаниях может принять любой желающий.

Конаковский район по праву гордится наградами и достижениями спортсменов, которые с честью представляют Конаковский район на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, вносят весомый вклад в развитие физической культуры и спорта района.