МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Проблема с бесплатным лекарственным

обеспечением решается

К разрешению ситуации с выдачей (точнее, невыдачей) бесплатных лекарств в Конаковском районе подключились уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова и глава Конаковского района Олег Лобановский.

Напомним, полномочия по обеспечению льготными лекарственными препаратами, закупленными за счет областного и федерального бюджетов, на территории региона возложены на областное государственное унитарное предприятие «Фармация». (ОГУП «Фармация»).

Из-за ряда накопившихся проблем, основными из которых являются недостаточное техническое оснащение пунктов выдачи льготных лекарств программным обеспечением, отсутствие специалистов-фармацевтов, выдача льготных лекарств населению Конаковского района ОГУП «Фармация» в последнее время проводится с перебоями, а в городе Конаково временно приостановлена.

По этой причине нарастает недовольство населения Конаковского района отсутствием возможности получать необходимые препараты в привычном месте, поступают жалобы в адрес администрации Конаковского района и в адрес уполномоченного по правам человека в Тверской области.

30 июля текущего года глава Конаковского района Олег Лобановский встретился с министром здравоохранения Тверской области Сергеем Козловым по вопросу обеспечения населения Конаковского района льготными лекарствами. Затем глава района провел встречу в областном государственном унитарном предприятии «Фармация». Во встрече приняли участие главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов, директор центральной районной аптеки № 20 Наталья Табачникова, представитель ОГУП «Фармация» Сергей Корнейцев. По результатам встречи разработаны варианты взаимодействия с «Фармацией» для урегулирования данной ситуации.

Временная схема

получения льготных лекарств

с 9 августа в городе Конаково

Самостоятельно

В городе Тверь. Бульвар Гусева, д.14, корпус 2,

Аптека ОГУБП «Фармация» РПА,

с понедельника по пятницу.

С 9:00 до 16:00 (без обеда).

Информацию о наличии лекарств можно

получить по телефону 8 (4822) 51-67-32.

На социальном автобусе

В городе Тверь. Бульвар Гусева, д.14, корпус 2,

Аптека ОГУБП «Фармация» РПА,

Запись по телефону 8 (48242) 3-27-22.

Поездка бесплатная. На 11, 18, 25 августа

запись в ГБУ КЦСОН.

Сдать рецепт в кабинет №101

поликлиники г. Конаково

(возле регистратуры поликлиники ГБУЗ Конаковская ЦРБ) понедельник, среда, пятница с 9:00 до 12:00.

Получение в этом же пункте не ранее чем через неделю.



6 августа в администрации Конаковского района была организована встреча с представителями общественности и СМИ Конаковского района совместно с уполномоченным по правам человека в Тверской области Надеждой Егоровой и должностными лицами администрации Конаковского района, главным врачом Конаковской ЦРБ Дмитрием Орловым, директором центральной районной аптеки № 20 Натальей Табачниковой.

Надежда Егорова отметила, что хотя полномочия по обеспечению граждан льготными лекарствами не муниципальные, этим занимается государственное унитарное предприятие «Фармация», но в связи с многочисленными жалобами жителей необходимо всячески способствовать решению этой проблемы как со стороны администрации Конаковского района, так и со стороны института уполномоченных по правам человека. Невозможно обойтись без помощи всех тех, кому небезразлично качество жизни людей, оставшихся без жизнеобеспечивающих медикаментов. И здесь особенно важно подчеркнуть важность акта доброй воли со стороны муниципальной аптеки № 20, с которой достигнута договоренность о помощи в выдаче лекарств.

О механизме решения проблемы рассказала директор центральной аптеки Наталья Табачникова. С ОГУП «Фармация» достигнута договоренность, что на время, пока решатся их проблемы с кадрами и программным обеспечением, центральная муниципальная аптека № 20 готова в качестве помощи предоставить двух сотрудников, которые будут собирать рецепты, получать лекарства в Твери и выдавать медикаменты людям.

Начиная с понедельника 9 августа три дня в неделю, с 9 до 12 часов, в поликлинике Конаковской ЦРБ в 101 кабинете, расположенном на 1 этаже, осуществляется прием рецептов от льготников. К сожалению, от момента приема рецепта до момента выдачи лекарства пройдет какое-то время, так как собранные рецепты будут отвезены в Тверь, где специалисты ГУП «Фармация» соберут заказы, которые затем будут доставляться фармацевтами аптеки № 20 в город и выдаваться в 101 кабинете поликлиники. Главврач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов отметил, что это, конечно, не самый быстрый путь, но он полностью решит проблему для тех, кто в силу объективных причин не может доехать до Твери самостоятельно. Кому же нет возможности ждать, может сам получить льготные лекарства в Твери, на бульваре Гусева.

- Надо понимать, что хотя эта мера и временная, но выдача льготных лекарств по этой схеме будет продолжаться до тех пор, пока ОГУП «Фармация» не решит кадровые и технические вопросы и возобновит свою деятельность в районе, - говорит Наталья Василенко, исполняющая обязанности главы администрации Конаковского района. – На настоящий момент – это выход из сложившейся ситуации.

Также центр социальной защиты Конаковского района будет централизованно вывозить маломобильные группы населения в Тверь для получения лекарств социальным транспортом. Для этого надо позвонить по телефону 8 (48242) 3-27-22 и записаться (количество мест ограничено). Ну а те, кто хочет самостоятельно получить льготные лекарства в Твери в аптечном пункте на бульваре Гусева, 14, может это сделать с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

Детские сады ждут малышей

С 16 августа гостеприимно распахнут свои двери дошкольные учреждения Конаковского района.

Полтора месяца коллективы детских садов готовили свои учреждения к новому учебному году: приводили помещения в соответствие с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями, вели ремонтные работы, приводили в порядок территорию детского сада, обновляли в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом предметно-пространственную развивающую среду групп, вносили изменения в образовательные программы…

Все для того, чтобы дети, перешагнув порог своего второго дома, чувствовали себя в нем комфортно и безопасно, имели возможность свободно развиваться в различных видах деятельности, потому что созданы условия для отдыха и двигательной активности, игры и общения, развития познавательных процессов и реализации творческого потенциала...

Идут последние приготовления. Воспитатели с нетерпением ждут своих подросших за лето воспитанников, и с особым трепетом - малышей, впервые переступающих порог детского сада.

560 детей направлены в плановый набор 2021 года в дошкольные учреждения по заявлениям их родителей. Места в детских садах получили все желающие.

И отдельные детские сады, имея вакантные места, готовы ещё принять детей, в том числе в возрасте до 3 лет.

Ждут малышей детские сады №№ 1, 3, 6, 9, 14 г. Конаково, № 1 п. Новозавидовский, п. Козлово, п. Изоплит, п. Радченко, д. Вахонино, с. Юрьево-Девичье…

Информация о предоставлении места в детском саду в 2021 году размещена на сайте управления образования администрации Конаковского района.

По вопросу оформления ребёнка в детский сад можно также проконсультироваться у специалистов управления образования по

телефону 4-97-99.

Екатерина Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и

дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

Наши - лучшие!

Спортсмены из Конаковского района завоевали кубок чемпионата России по водно-моторному спорту.

В Казани завершились первенство и чемпионат России по водно-моторному спорту в классических дисциплинах. По итогам соревнований команда Конаковского спортивно технического клуба «РОСТО» заняла первое место.

Соревнования проходили с 6 по 9 августа в акватории реки Казанка. В состав нашей команды вошли: капитан команды Андрей Шилов, руководитель Конаковского воднотехнического клуба, руководитель федерации водомоторного спорта в Тверской области. Три тренера-механика: Павел Макеев, Владимир Чекмарев, Сергей Сизов. Пять спортсменов: Илья Пеленицын (класс S-500), Анатолий Фокеев (класс S-500), Валерий Исаев (класс T-550), Николай Китанин (класс T-550), Вячеслав Кудрявцев (ОN-500).

По сумме результатов команда заняла первое место.

- Конаковские спортсмены, наш технический клуб победили мастодонтов из Свердловской и Кемеровской областей, Москвы, Санкт-Петербурга! Сказалась техническая и практическая подготовка, слаженность командных действий и хорошая физическая форма, - прокомментировал результат Андрей Шилов.

Конаковский спортивный технический клуб работает с 1964 года. Он был создан для подготовки водителей грузовиков, тракторов, также в нем обучали вождению на легковых автомобилях, мотоциклах и подготавливали судоводителей. Постепенно у клуба появилось и спортивное направление, открылись секции мотокросса и водно-моторного спорта.

Андрей Борисович Шилов с 1999 года возглавляет Конаковский спортивно-технический клуб «РОСТО». За это время подготовлен целый ряд чемпионов и призеров соревнований различного уровня:

- Наша деятельность социально ориентированная, а уровень обучения - самый высокий в Тверской области. Спортсмены-водномоторники показывают отличные результаты, а в этом году и серьезные достижения. Водно-моторный спорт в Конаковском районе стремительно развивается, и мы рады внести в него свой вклад.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района