ушел из жизни ветеран

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Ивана Андреевича Рулева.

10 августа на 97-м году ушел из жизни Иван Андреевич Рулев – ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и города Конаково. Соболезнования родным и близким Ивана Андреевича направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ушел из жизни человек, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Иван Андреевич был олицетворением поколения победителей, людей, посвятивших себя служению Отчизне. Отдав более 30 лет Вооруженным силам, Иван Андреевич внес важный вклад в сохранение и продолжение офицерских традиций, в подготовку новых поколений военнослужащих, в патриотическое воспитание молодежи. До последних дней он был активным участником ветеранского движения», – отметил Игорь Руденя.

Иван Андреевич Рулёв ушел на фронт в 1943 году, был командиром телефонного отделения роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Многократно устранял повреждения на линиях связи, несмотря на обстрелы. Благодаря этому было обеспечено непрерывное управление боями.

20 марта 1945 года у Биссау (Польша) во время установления проводной связи Иван Андреевич был контужен, но героически завершил свою работу. Это дало возможность командованию предотвратить прорыв танков противника и удержать переправу.

Иван Андреевич Рулёв награжден орденами Славы I, II и III степени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Дружбы, Почетным знаком губернатора «Крест святого Михаила Тверского».

После войны служил в Вооруженных силах, работал инженером в Конаково, возглавлял президиум Конаковской районной организации ветеранов.

Иван Андреевич – участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве. Важной сферой для Ивана Андреевича всегда была работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В сентябре 2020 года губернатор Игорь Руденя в соответствии с Указом Президента Владимира Путина передал Ивану Андреевичу государственную награду – орден Почёта.

Пресс-служба правительства

Тверской области.

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Глава Конаковского района, администрация Конаковского района, депутаты Собрания депутатов Конаковского района выражают соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, Почетного гражданина Тверской области, Конаковского района и города Конаково, почетного председателя Конаковской ветеранской организации полковника в отставке Рулева Ивана Андреевича.

Иван Андреевич ушёл из жизни, оставив о себе в нашей памяти самые добрые воспоминания. Герой войны являлся образцом прекрасного, трудолюбивого, авторитетного человека. Он был честным, скромным человеком и являлся достойным примером для всех жителей района.

Иван Андреевич родился 8 марта 1925 года в деревне Пустыри Конаковского района, закончил 6 классов, переехал с семьей жить в деревню Марьино. Когда началась война, попросился на фронт, но в силу возраста его не взяли, а послали учиться в Дмитрову Гору на тракториста. И лишь в 1943 году он попал на фронт. Получил воинскую специальность телефониста. Был командиром телефонного отделения, старшим сержантом. За героизм, проявленный при обеспечении связи наступавших советских войск, дважды был награжден орденом Славы (3 и 2 степеней).

После войны он продолжил служить: сначала в Германии, потом в Белорусском военном округе. Закончил военное училище в Риге. Службу проходил в должностях политического состава в Борисоглебском, Качинском военно-авиационных училищах, в строительных, радиолокационных частях. Сменил несколько гарнизонов: Норильск, Семипалатинск, Новосибирск.

Свою третью «Славу» получил в 1968 году и стал таким образом полным кавалером этого ордена. После выхода в запас переехал в Конаково, с 1974 года работал на заводе «Микроприбор», долгое время был председателем конаковской ветеранской организации.

Иван Андреевич – участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве.

В сентябре 2020 года губернатор Игорь Руденя в соответствии с Указом Президента Владимира Путина передал Ивану Андреевичу государственную награду – орден Почёта. Его жизнь – это пример беззаветного служения Отчизне, верности своему делу, ответственности и честности. Вся его сознательная жизнь была посвящена служению Отечеству. Его уход – это огромная потеря. Он навсегда останется в памяти всех, кто его знал.

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10 августа на 97-м году ушел из жизни человек-легенда, участник Великой Отечественной войны Иван Андреевич Рулев. Родился он 8 марта 1925 года в д. Пустыри Конаковского района Тверской области в крестьянской семье.

В январе 1943 года был призван в армию и направлен в 31-ю механизированную бригаду, в отдельной роте связи получил специальность телефониста. Участвовал в боях с ноября 1943 года. Весь боевой путь прошел в составе 67-й механизированной бригады 8-го механизированного корпуса. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Постоянно рискуя жизнью, под шквалом огня, в дождь и снег он всегда поддерживал бесперебойную связь, обеспечивая управление боем. Иван Андреевич Рулев за мужество и героизм награжден высокими солдатскими наградами – орденом Славы, орденом Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, орденом Дружбы, двумя медалями «За боевые заслуги», Почетным знаком губернатора «Крест святого Михаила Тверского», медалями. Он участник Парада Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов. В 2020 году Указом Президента России Иван Андреевич награжден орденом Почета, который ему вручил губернатор Тверской области И.М.Руденя

После окончания Великой Отечественной войны И.А.Рулев служил в армии еще почти 30 лет. После войны закончил Рижское военно-политическое училище и юридический факультет Барнаульского Государственного университета.

В 1973 году в звании полковника И.А.Рулев уволился в запас и с семьей приехал в г. Конаково, где работал на предприятиях города, возглавлял много лет районный комитет защиты мира. Уйдя на заслуженный отдых, Иван Андреевич более 17 лет возглавлял ветеранскую организацию Конаковского района и после его переизбрания до настоящего времени был почетным председателем президиума.

Пройдя войну, хорошо зная цену человеческой жизни, он старался рассказать правду о войне, вел большую патриотическую работу с молодежью, всегда с желанием принимал участие в патриотических акциях, проявлял заботу о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, очень положительно отзывался об открытии памятника солдату Великой Отечественной войны в г. Ржеве.

Иван Андреевич в жизни был очень скромным человеком, с супругой прожили большую жизнь, воспитали сына. Он всегда придерживался принципов честно, с достоинством жить и служить Родине. Он был её патриотом, для ветеранов района его уход – большая потеря, его жизненный путь является достойным примером.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов скорбит со всеми и выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Андреевича Рулева.

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Конаковское отделение Компартии РФ выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Рулева Ивана Андреевича - ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Конаковского района, коммуниста. Светлая память об Иване Андреевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

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Выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны Рулева Ивана Андреевича. Он был полным кавалером ордена Славы, Почетным гражданином Тверской области, Конаковского района и города Конаково, полковником в отставке. Вечная память и слава ветерану войны, принесшему мир на нашу землю.

Ю.Ю.Неговора, начальник отдела военного комиссариата Тверской области по г. Конаково и Конаковскому району.