«Каблуковская радуга» - так называется традиционный литературный праздник любителей поэзии и авторской песни, состоявшийся уже в 21-й раз 7 - 8 августа этого года в с. Каблуково Калининского района Тверской области. Много хороших отзывов о нём слышала, но только в этом году довелось побывать впервые.

Несколько лет собиралась, но все время возникали какие-то препятствия и приключения: то заболела, то сломался транспорт в пути - и приходилось возвращаться, то вместо Каблуково укатила совершенно в противоположный конец области, сбившись с маршрута. В итоге на некоторое время пришлось забыть о поездке к литераторам: дожидалась подходящего случая и подходящей компании.

Наконец, звезды расположились благоприятным образом, и меня совершенно неожиданно пригласили составить компанию нашим конаковским участникам фестиваля.

Мало того, чтобы гарантированно и без приключений добраться до места проведения фестиваля, администрация Конаковского района любезно предоставила транспорт, за что искренне признательна и администрации, и лично Олегу Владимировичу Лобановскому, проявившему заботу о благополучной и безопасной поездке участников на фестиваль.

7 августа утром приехали в Каблуково.

Встретили нас организаторы фестиваля по-домашнему тепло и радушно, предложив кофе-чай с ароматной выпечкой.

Сразу бросилось в глаза то, с какой неподдельной радостью подъезжавшие участники, едва успев выйти из автомобилей, подходили друг к другу, обнимались и начинали общаться. К сожалению, радость встречи была омрачена грустным событием: не стало В.И.Львова - тверского поэта, придумавшего литературные встречи в Каблукове, являвшегося не только организатором и бессменным вдохновителем, но и яркой, незаурядной личностью, учителем для многих поэтов, повлиявшим на развитие и рост профессионального мастерства.

В течение часа, пока участники подъезжали к месту сбора, удалось познакомиться с некоторыми из них.

Это учитель истории Владимир Межанин, Елена Павлинова, Борис Зверев, Иван Демидов.

Общаясь с каждым из них, обнаружила, что невольно оказываюсь под влиянием их необычайного обаяния, остроумия, позитивной энергетики, которую излучают эти энтузиасты, помогавшие В.И.Львову создавать фестиваль, а когда поэта не стало, - подхвативших эстафету и приложивших немало усилий, чтобы мероприятие состоялось на том уровне, на котором делал это В.И.Львов.

Вместе с семьёй поэта и руководством каблуковской администрации участники посетили могилу поэта, возложили цветы и венок, почтили память Владимира Ильича минутой молчания, а затем, вернувшись в клуб, посмотрели фильм о поэте, вспомнили его замечательные стихи.

Затем участники направились к месту проведения фестиваля.

Надо сказать, что изначально, на заре становления, литературные встречи проходили непосредственно в доме поэта, в Каблукове. Затем, когда дом не смог разместить всех желающих, встречи стали проходить в местной школе. А позднее фестиваль стал проходить в Савватьево, где была предоставлена ещё более удобная площадка.

Некоторые из местных жителей, с кем удалось пообщаться, с благодарностью вспоминают Владимира Ильича - хотя бы потому, что благодаря этим встречам была отремонтирована школа, построены хорошие дороги (а дороги, надо отметить особо, в Каблукове и Савватьево просто идеальные!).

Каждый, с кем мне довелось поговорить о Владимире Ильиче, рассказывал о нём так, как будто поэт был их родственником либо лучшим другом.

И это недалеко от истины: в посёлке, где проживают не более 800 человек, действительно все живут, как одна большая семья....

Анастасия Фокина,

преподаватель МАИ.