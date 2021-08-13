ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА РАЙОНА

ТРУЖЕНИКИ

«Заря» продолжает знакомить читателей с людьми, чьи портреты в этом году помещены на стенд «Лучшие люди Конаковского района», который расположен перед зданием администрации Конаковского района. Кандидатуры отобраны руководством тех предприятий и организаций, где трудятся эти люди, и утверждены постановлением главы Конаковского района № 352 от 24 мая 2021 г. «Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района Тверской области в 2021 году» в соответствии с Положением о Доске почета Конаковского района Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Конаковского района № 216 от 24 марта 2016 г., руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области и на основании решения комиссии по рассмотрению и согласованию кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района Тверской области от 20 мая 2021 года.

Сегодня мы расскажем про тракториста-машиниста ООО «Ручьевское» Сергея РУДЫКО и штукатура-маляра ООО «Санаторий «Игуменка» Надежду СИДОРКИНУ.

Сергей Павлович Рудыко



родился в 1972 году в Оренбургской области. Образование – начальное профессиональное. С 2021 года он трудится в ООО «Ручьевское», входящее в ГК «АгроПромкомплектация» трактористом. Предприятие ООО «Ручьевское» в Тверской области характеризуется хорошими производственными и экономическими показателями. Общая площадь землепользования хозяйства составляет более 16 тысяч гектаров, посевная площадь в 2010 году составила 13300 гектаров, и данный показатель будет увеличиваться. За 2020 год предприятие заготовило 54000 тонн сенажа, 42000 тонн силоса, 7000 тонн соломы, 230 тонны сена - итого 103000 тонн кормов.

Сергей Павлович внес значительный личный вклад в развитие отрасли растениеводства, он обеспечивает высокую производительность труда и длительные сроки эксплуатации сельскохозяйственной техники. По словам генерального директора предприятия Дениса Игоревича Дородных, благодаря большому практическому опыту С.П.Рудыко успешно осваивает современную сельскохозяйственную технику и новые технологии и, главное, передает свой опыт молодым специалистам.

Он глубоко и всесторонне знает организацию ремонтной службы сельскохозяйственной техники на предприятии, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации. Имеющиеся знания умело применяет в своей повседневной работе. При внештатной ситуации без помощи механика может устранить на поле возникшие неполадки.

В коллективе Сергей Павлович пользуется уважением, руководство ценит его как ответственного, грамотного и исполнительного работника. Такие люди достойны входить в когорту лучших тружеников района.

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Надежда Федоровна Сидоркина



работает в санатории «Игуменка». Она родилась в далеком 1944 году, прожила долгую и интересную жизнь. Опыт работы позволил назначить ее на должность старшего штукатура-маляра. В этой профессии она зарекомендовала себя профессиональным, грамотным и ответственным сотрудником. В ее обязанности входит участие в ремонте, осмотрах и обслуживании стен и фасадов зданий санатория.

Н.Ф.Сидоркина трудолюбива, обладает высокой работоспособностью, зарекомендовала себя инициативным, ответственным и надежным специалистом, способным выполнять порученные задания в установленные сроки. Способна самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях и нести ответственность за результат своей деятельности.

В 2011 году Надежда Федоровна награждена нагрудным знаком «Отличник санаторно-курортного комплекса профсоюзов России», помимо этого, она неоднократно поощрялась по итогам работы денежными премиями.

По характеру неконфликтна, выдержанна и корректна, с коллегами находится в доброжелательных отношениях, проявляет деликатность и терпение. Отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту. Про таких людей говорят: старая школа. Даже находясь на пенсии, она трудится на благо общества. Такие, как Надежда Федоровна Сидоркина, достойны входить в число лучших работников нашего района.