с юбилеем, наши дорогие женщины!

15 августа свой юбилей отмечает замечательный человек, красивая женщина, руководитель совета ветеранов Кольской АЭС, руководитель ансамбля «Северяночка» Елена Васильевна Кривошеева. Президиум Конаковского районного совета ветеранов от души поздравляет Елену Васильевну с юбилеем! Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения, у вас репутация энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего этой победы добиваться. Как профессионал, вы многого добились, работая на предприятиях атомной энергетики России, в вашей жизни было много встреч с известными интересными людьми. Ваши трудовые награды и те, что вы имеете за общественную работу, заслужены вами честно, а сколько их у коллектива ансамбля «Северяночка», который известен далеко за пределами района и области, и по праву сегодня ваша фотография занесена на Доску почета Конаковского района.

Мы поздравляем вас, дорогая Елена Васильевна, с юбилеем! Желаем вам самого главного – здоровья, оптимизма, энергии, творческих задумок, интересных идей и положительных эмоций.

В праздничный счастливый этот час пожелать так хочется везенья!

Улыбнется пусть судьба не раз, подарит красоту и вдохновенье!

Радости, любви, тепла друзей! Все дела пусть будут удаваться,

Чтоб всегда, как в этот юбилей, ярким вкусом жизни наслаждаться!

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13 августа исполняется 90 лет старожилу нашего города, художнику-исполнителю художественной лаборатории Конаковского ордена Трудового Красного Знамени фаянсового завода им. М.И.Калинина Елене Алексеевне Куприяновой. Вся её трудовая биография после окончания художественного ремесленного училища была связана с заводом, более 40 лет отдано любимой профессии. Мастерство Е.А.Куприяновой признано не только на областных и всесоюзных выставках декоративно-прикладного искусства – дипломы, грамоты. Главным комитетом ВДНХ СССР она награждена бронзовой медалью, её лепные из шамотной массы «кактусарии» украшают павильон цветоводства ВДНХ, в санатории г. Кашина, в музее в Берново находятся её работы. Она считалась лучшим экскурсоводом на заводе, и это было так на самом деле. Про каждое изделие, его творца она знала все. У неё был талант - влюбить людей в производство изделий из керамики. Личные качества Елены Алексеевны - ответственность, аккуратность, справедливое отношение ко всему. Огромное к ней уважение и доверие позволили ей быть избранной депутатом областного Совета в 1959 - 1963 гг., где она достойно представляла интересы избирателей, потому что высоко ценила их доверие.

Развал завода Елена Алексеевна восприняла как личную боль и трагедию. Прекрасно понимая, что значит загубить такое производство, которому почти 200 лет, с уникальным производством и историей. Она до сих пор без слез не может об этом говорить. Вся семья Елены Алексеевны творческая, и муж был известным керамистом, членом Союза художников СССР, и сын Илья керамист и член Союза художников, внуки и правнуки также имеют творческие специальности. У Елены Алексеевны есть еще одно увлечение – она разводит комнатные цветы, и окна её квартиры всегда «в цвету», одних гераней несколько сортов. Есть и маленький садик во дворе, когда больше было сил, она его с любовью обустраивала. Очень хорошо знает конаковский бор, где что растет, и всегда собирала ягоды и грибы, лекарственные травы. Она выступала в защиту бора, у себя во дворе всегда следит за чистотой. Елена Алексеевна и сегодня остается непоседой, находит себе дела. Часто выступала на страницах газеты «Заря» с предложениями по улучшению жизни ветеранов, вопросам благоустройства, сохранению бора, чистоты в городе, музею фаянсового завода. Она и сегодня остается желанным гостем в краеведческом музее, библиотеках, её память хранит множество дат, событий, имен.

Дорогая Елена Алексеевна! Поздравляем вас с юбилеем! Желаем здоровья, удачи в ваших творческих задумках, позитивных эмоций.

Пусть каждый день жизни будет наполнен радостью и улыбками.

Пусть в этот день вам солнце ярче светит.

Цветы под ноги падают ковром,

Желаем вам здоровья.

Счастья. Света, Всего того, что называется добром.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.