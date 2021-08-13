праздник в изоплите

8 августа городское поселение поселок Изоплит отпраздновал своё 92-летие. Центром праздничного мероприятия стал поселковый парк. В этот день с самого раннего утра организаторы торжества вели последние приготовления: оформляли сцену историческими фотографиями поселка, ставили скамейки для зрителей, украшали территорию, устанавливали аттракционы для детей. И надо отметить, что ребятня по достоинству оценила заботу взрослых: ребята с удовольствием развлекались на надувной горке, исследовала лабиринты, прыгала на батуте, качалась на качелях, упражнялась в точности на стендовых аттракционах. Гости и жители поселка семьями, дружными компаниями гуляли по парку в ожидании праздника.

Праздничное мероприятие началось с торжественной части, которую открыл глава поселения Анатолий Лосев. У городского поселения поселок Изоплит богатая и насыщенная событиями история. Много замечательных людей вписали свои имена в летопись поселения, принесли ему почет и уважение, прославили своим трудом. В своём выступлении Анатолий Петрович поздравил присутствовавших с праздником, поблагодарил всех, кто трудился и трудится на благо посёлка, принимает активное участие в общественной жизни своей малой родины. В этот день подарки и цветы вручили долгожителям. Это Нина Ефимовна Кривошеева, Наталья Васильевна Щедрова, Меланья Арсеньевна Тарасова, Нина Демьяновна Ефимова, Зинаида Ивановна Дровалева, Мария Матвеевна Яковлева, Мария Максимовна Панферова. Есть в поселке и 90-летний житель – Анна Александровна Ветерина. Отметил глава поселения семейную пару, отметившую юбилей семейной жизни. Это Владимир Алексеевич и Надежда Сергеевна Панферовы. Супружеской паре вручен памятный подарок в честь праздника с теплыми словами пожеланий. В праздничный день были отмечены новые жители поселения, родившиеся в 2021 году. Это Таисия Бонина, Амелия Вендель, Милена Калинина, Александр Кошевников. Особой благодарностью отмечены жители Изоплита, занимающиеся благоустройством. Благодаря ответственности и добросовестности Ольги Анатольевны Красновой и Анатолия Сергеевича Саркисова территория городского поселения поселок Изоплит преображается, становится чище, уютнее и благоустроеннее. Первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко сердечно поздравила всех жителей Изоплита с праздником, пожелала здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах, а посёлку – дальнейшего процветания. Жителей тепло поздравили депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Буевич, депутат Городенского сельского поселения Роман Щеглов. На славу потрудились работники Дома культуры поселка Изоплит, подготовив праздничную программу, в которой были учтены интересы всех жителей посёлка: детей, подростков, молодёжи, людей среднего возраста и, конечно, пожилых. В этот день перед своими земляками выступили театрально-танцевальный коллектив «Дружба» (худ. руководитель Татьяна Дунина), ВИА «Батя и Ко», хореографическая студия «Марго». На сцене блистали Виталий Волков, Андрей Проценко, Арина Трунтова, Софья Галкина и Елена Гусева, Варвара Дунина, Арсений Шкваркин, Александра Молчанова, Роман Кузьмин, Александр Березенкин, Арина Жарикова, Николай Трунтов, Татьяна Гусева, Надежда Подгурская, Дмитрий Трунтов, Денис Кривошеев. Очень тепло зрители встретили выступление гостей праздника - участников ансамбля народного танца «Родничок» ДК им. Воровского города Конаково и ансамбля «Русские напевы» ДК Вахонинского сельского поселения. За концертом последовала шумная и веселая дискотека для всех желающих, а закончился праздник ярким салютом.