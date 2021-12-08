Игорь Руденя в День Военно-воздушных сил вручил награды летчикам авиабазы «Хотилово-2»

12 августа в День Военно-воздушных сил России Губернатор Игорь Руденя и Владимир Васильев посетили авиабазу «Хотилово-2» в Бологовском районе. Глава региона вручил региональные награды военнослужащим.

На авиабазе «Хотилово-2» дислоцируется 790 истребительный авиационный полк (войсковая часть 45118). В годы Великой Отечественной войны полк прошёл героический путь от Черного моря до Кёнигсберга. Его личный состав совершил более 6 тысяч боевых результативных вылетов, а 309 человек личного состава были награждены орденами и медалями.

«Вы являетесь людьми, которые реализовали детскую мечту любого мальчишки. История наших вооруженных сил, нашей авиации пишется и по сей день. Ваши командиры, ваши семьи имеют полное право гордиться вами. Вы - надежная защита рубежей нашей страны», – отметил Игорь Руденя.

«Быть летчиком – это благородная профессия. Благодаря Президенту России Владимиру Путину, Министру обороны России сейчас как никогда растет авторитет армии. Для нас важно, чтобы отношение к военным, их семьям было надлежащим, потому что это гордость нашей страны», – сказал Владимир Васильев.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, значительные успехи в профессиональной деятельности, активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории Тверской области Почетной грамотой Губернатора Тверской области награжден старший штурман войсковой части 45118 подполковник Игорь Лютов.

Благодарность Губернатора Тверской области объявлена командиру авиационной эскадрильи войсковой части 45118 подполковнику Николаю Распопову и заместителю командира войсковой части 45118 подполковнику Ренату Нуриахметову.

«История показывает, что большинство военных идут по стопам своих родственников, отцов и дедов. У меня отец – летчик. Благодаря ему, я поднимаюсь в воздух. В небе про все забываешь, остаешься один на один с самолетом. Тогда возникает приятное чувство гордости. Для любого летчика важно защищать границы и рубежи своей страны», – поделился Ренат Нуриахметов.

Также в селе Хотилово Игорь Руденя посетил объекты отрасли образования и дал ряд поручений по их подготовке к новому учебному году

Пресс-служба Правительства Тверской области