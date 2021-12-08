Два молодежных проекта Тверской области стали победителями Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»

В Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье прошла торжественная церемония закрытия Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который собрал молодых специалистов разных сфер из всех регионов страны. Участие в форуме принимали 5 тысяч человек: каждую смену 350 из них находились на площадке форума, еще 650 присоединялись к работе форума онлайн через платформу «Россия – страна возможностей».

Молодые активисты Тверской области ежегодно участвуют в «Территории смыслов». Развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив Губернатор Игорь Руденя считает приоритетом для тверского региона.

В рамках церемонии закрытия были подведены итоги пятой смены «Служение Отечеству», а также названы 28 проектов-победителей, среди которых инициатива из Верхневолжья. Это открытый онлайн-конкурс эссе «75 строк о Победе», который был инициирован Тверским государственным техническим университетом и его автором, доцентом кафедры медиатехнологий и связей с общественностью Верой Потамской. Предоставлен грант на реализацию проекта в размере 485 тысяч рублей.

Ранее этот проект ТвГТУ победил в направлении «Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской идентичности» конкурса-мониторинга Минобрнауки России, стал призером XI фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» и вошел в ТОП-100 лучших практик II Всероссийского фестиваля «Живая история».

Ранее в рамках смены «Работать в России» представительница Твери, руководитель Арт-студии Тверского государственного технического университета Алена Уткина стала обладателем гранта в 95 тысяч рублей. Высокую оценку получил ее хореографический спектакль «Женщины в науке», который призван привлечь внимание молодежи к вопросам сохранения, укрепления и приумножения научно-технического потенциала.

В 2021 году форум принял пять смен: «Голос поколения», «Россия – страна возможностей», «Работать в России», «Политика: новые вызовы» и «Служение Отечеству». Всего на форуме «Территория смыслов» в этом году в рамках конкурса было выдано 39,5 млн рублей на реализацию 82 проектов.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательным партнером стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Пресс-служба Правительства Тверской области