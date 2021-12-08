Игорь Руденя проинспектировал ход восстановительных работ в Андреаполе

12 августа Губернатор Игорь Руденя в Андреаполе проинспектировал ход восстановительных работ после урагана 2 августа. Глава региона совершил облет территории, побывал на улицах, где расположены дома, поврежденные стихией, пообщался с местными жителями. В поездке приняли участие Владимир Васильев, начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Основной удар стихии в Андреаполе пришелся на улицу Авиаторов – здесь были повреждены два многоквартирных дома, а также на частный сектор по улицам Горки, Зеленая, Промысловая, где более 60 домов получили разрушения различной степени. 9 строений разрушены полностью, 16 получили значительные повреждения.

Ликвидация последствий урагана началась незамедлительно. На месте была создана специальная комиссия, которую возглавил Губернатор Игорь Руденя. В нее вошли представители МЧС, областных Министерств и ведомств.

Сейчас в многоквартирных домах №9 и №14 по улице Авиаторов восстановлены кровля, системы наружного водостока и снегозадержания. В индивидуальных жилых домах проведены работы по замене кровель, стропил, восстановлению заборов и других конструкций.

Кроме того, очищено 80 участков улиц, вывезено более 4 тыс. тонн мусора, расчищено 9 га земель лесного фонда от поваленных деревьев. Для восстановления электроснабжения установлены 92 бетонные опоры ЛЭП, протянуто 3,2 км проводов воздушных линий электропередачи. Ведется расчистка русла рек Западная Двина и Городня.

Поставлены задачи по восстановлению дорог. Также принято решение о капитальном ремонте детского сада № 2 «Рябинки» и здания станции по борьбе с болезнями животных, пострадавших от стихии.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо оперативно завершить восстановительные работы и обеспечить пострадавшим людям компенсационные выплаты.

Областные меры поддержки Игорь Руденя обсудил с местными жителями при осмотре восстанавливаемых объектов.

Пострадавшим были предоставлены единовременные выплаты, продуктовые наборы, питьевая вода. Обеспечена материальная помощь семьям, потерявшим близких в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе.

Для 76 человек предусмотрены компенсации за утраченное и поврежденное имущество. Для семи местных жителей, потерявших дома, – новое жилье. В общении с Губернатором люди просили рассмотреть возможность предоставления средств на строительство дома вместо квартиры. Игорь Руденя поручил Минсоцзащиты региона внести необходимые изменения в нормативные акты.

Тем, кто решит строить новый дом, будет предоставлено временное жилье, а также оказана помощь со строительными материалами.

Поддержку оказывают детям из семей, пострадавших из-за стихийного бедствия. Это комплекты школьной формы и учебных принадлежностей, воспитанникам детских садов – наборы для развития и творчества. Организована круглосуточная группа в детском саду.

«Хочу поблагодарить главу округа Николая Баранника, социальные службы, ведомства, всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихийного бедствия – спасателей, медиков, энергетиков, строителей. Большая работа проделана сотрудниками МЧС, – сказал Игорь Руденя на совещании, которое состоялось по итогам осмотра. – Очень важно в такую минуту не просто быть рядом с людьми, но оказать им всестороннюю помощь. Те, кто остался без крова, были обеспечены всем необходимым. В кратчайшие сроки, за 10 дней проведены масштабные работы по ликвидации последствий урагана».

«Стихия нанесла большие разрушения. Объединившись, мы сумели противостоять ей в кратчайшие сроки. Везде, где мы были сегодня, видели, что люди не оставались один на один с последствиями – власть была вместе с ними», – отметил Владимир Васильев.

Пресс-служба Правительства Тверской области