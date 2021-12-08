В Тверской области в этом году 37 медицинских работников смогут получить «подъёмные» при переезде на работу в сельскую местность

В Тверской области продолжается оказание поддержки медикам, трудоустраивающимся на работу в сельских районах. В 2021 году единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется предоставить 20 врачам и 17 фельдшерам, медсестрам и акушеркам.

«Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Для этого необходимо наращивать объёмы выездных форм работы, развивать санитарную авиацию, устанавливать в районах новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная работа по сокращению кадрового дефицита», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, выплачивается 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

Врачам и фельдшерам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, сумма выплат выше - соответственно 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей. Такая единовременная компенсация предоставляется с 2020 года.

С 2021 года по программе «Земский фельдшер» поддержку могут получить акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. В зависимости от условий территориального расположения выплата составит 500 тыс. рублей или 750 тысяч рублей.

Программы действуют с 2012 года. За это время выплаты получили 292 человека: 135 врачей, 51 фельдшер, а также 106 человек среднего медицинского персонала.

В Тверской области обеспечению кадрами учреждений здравоохранения уделяется ключевое внимание. За первое полугодие 2021 года в больницы Верхневолжья было трудоустроено 349 врачей, 854 медика среднего звена. Продолжается развитие системы поддержки студентов и молодых специалистов сферы здравоохранения. Выплачиваются академические и социальные стипендии учащимся медицинских колледжей, организованы выплаты ординаторам и студентам, которые учатся по целевому набору в Тверском государственном медицинском университете.

Пресс-служба Правительства Тверской области