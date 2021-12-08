Губернатор Игорь Руденя: военная авиация является гордостью нашего Отечества

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. К военнослужащим Тверской области, ветеранам, гражданскому персоналу ВВС обратился Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: военная авиация является гордостью нашего Отечества. Героическая история ВВС – это летопись мужества и отваги военных летчиков, самоотверженного труда ученых, конструкторов и испытателей.

«И сегодня небо нашей Родины защищают настоящие профессионалы. На территории Верхневолжья базируются прославленные части Военно-воздушных Сил России, которые с честью продолжают традиции предшественников, обеспечивают безопасность воздушных рубежей нашей страны, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности государства», - отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области