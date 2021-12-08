Игорь Руденя обсудил с многодетными семьями Верхневолжья проект по выдаче школьной формы и другие меры поддержки в демографии

11 августа Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями Совета многодетных семей Тверской области. Она состоялась накануне старта одной из региональных мер поддержки в демографии - бесплатной выдачи школьной формы на 2021-2022 учебный год. В общении приняла участие директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Открывая встречу, Игорь Руденя поблагодарил ее участников за решения создать большие и крепкие семьи.

«Большое спасибо вам, что вы решились на такие судьбоносные шаги вместе со своими вторыми половинками. Важно, что в регионе сохранилась тенденция создания многодетных семей, – сказал Губернатор. – Хочу напомнить, что Послание Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин начал именно с темы многодетных семей. Мы со своей стороны стараемся обеспечить развитие направления по поддержке многодетных родителей Тверской области».

Сегодня в Тверской области действует около 50 мер для семей с детьми. В прошлом году, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, в регионе впервые детям из многодетных семей были предоставлены комплекты школьной формы. Одежда выдается учащимся с 1 по 5 классы включительно. В 2020 году форму получили около 11 800 детей, в 2021-ом комплекты планируется выдать 12 150 ребятам.

В этом году учтены пожелания родителей. Изменился порядок выдачи школьной формы: процесс начнется раньше, уже с 12 августа, все комплекты будут распределены по школам. Кроме того, родители, пополнившие ряды многодетных семей в августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в дополнительные списки получателей. Форма им будет выдана до 15 октября.

Перед началом общения все присутствующие смогли оценить качество школьной формы на образцах, представленных на выставке. Все предметы одежды отшиваются на тверских предприятиях. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей. В него входит несколько изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан или жилет, три блузы, а также жабо (для 1-3 классов). Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор представлено четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.

Информация о предоставлении формы и других направлениях поддержки в демографии будет широко представлена на новом региональном портале «Семейный помощник», который до конца августа планирует запустить Минсемьи региона.

На встрече Губернатор обсудил дальнейшее развитие комплекса демографических мер. Игорь Руденя сообщил – сейчас завершается опрос тверских семей о наиболее важных для них формах государственной помощи. На основе полученных данных будут подготовлены дополнительные меры.

Предложения прозвучали уже сегодня. Губернатор поручил профильным ведомствам региона проработать возможности введения мер поддержки, озвученных многодетными мамами на встрече.

Обсуждались и действующие меры. Мама семерых детей Наталья Байкова из Твери рассказала, что в декабре 2020-го благодаря региональному сертификату семья приобрела автомобиль.

«Мы одними из первых получали сертификат. Рады, что есть такая мера поддержки. Знаю, что десятки семей региона уже получили автомобили. Для многодетной семьи машина – средство первой необходимости, – отметила Наталья Байкова. – У нас в семье трое школьников, и двоим из них будет предоставлена форма для учебы. Это тоже значимая поддержка для многодетных родителей. Считаю, что внимание власти повышает статус многодетных семей».

Участницы разговора отметили, что многодетным родителям помогают также волонтерские организации. Так мама шестерых детей Екатерина Бельская из Кимр поблагодарила Юлию Саранову за помощь, которую добровольцы центра «МыВместе» оказывали в период пандемии.

Совет многодетных семей создан в 2013 году. Организация объединяет 98 активистов, а ее деятельность охватывает территорию всей Тверской области. Основные направления работы Совета – помощь многодетным родителям в защите прав и интересов, пропаганда традиционных семейных ценностей при взаимодействии с органами власти.

Пресс-служба Правительства Тверской области