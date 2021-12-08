Более 4 миллионов человек посмотрели презентацию маршрута Тверской области «Земля воинской славы» на фестивале «Русское поле»

Проект Тверской области стал победителем X Межрегионального творческого фестиваля славянской культуры «Русское поле». В номинации «Лучший туристический этно-маршрут» видеоролик в рамках проекта «Земля воинской славы» опередил презентации Москвы и Орловской области по количеству баллов, полученных от жюри.

Участниками «Русского поля» в этом году стали представители 57 регионов России, а также Австрии, Испании, Германии и других европейских государств. Трансляцию фестиваля и видео номинантов посмотрели более 4 миллионов человек из 111 стран мира.

Видеоролик «По следам героев» снят в поддержку туристического маршрута «Земля воинской славы», разработанного Министерством туризма Тверской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Центром маршрута является Ржевский мемориал Советскому солдату. Монумент открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В церемонии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики.

Герои фильма «По следам героев» путешествуют из настоящего в прошлое, по страницам героической истории Верхневолжья. На их глазах «оживают» картины диорамы Ржевской битвы. Юные герои фильма через игру погружаются в жизнь своих родных – настоящих героев. Их имена, в числе 62 тысяч фамилий павших в ходе Ржевской битве, увековечены на аллее перед Ржевским мемориалом Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области