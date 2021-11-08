Игорь Руденя направил телеграмму Василисе Степановой, удостоенной Президентом РФ высокой награды

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» удостоена серебряный призер Олимпийских игр Василиса Степанова. Телеграмму спортсменке направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваши воля к победе, стойкость и целеустремленность позволили успешно продолжить традиции отечественной школы гребного спорта, укрепить авторитет нашей страны. Желаю Вам успешно двигаться к покорению новых вершин мастерства, а также неисчерпаемых сил и всего самого доброго», – подчеркнул Игорь Руденя.

Напомним, 29 июля в заезде женских двоек распашных без рулевого российский экипаж в составе Василисы Степановой, представляющей Тверскую область, и ростовчанки Елены Орябинской финишировал вторым, уступив лидерство лишь соперницам из Новой Зеландии. В этом виде гребли россияне ещё никогда за всю историю не поднимались на олимпийский пьедестал. Для Тверской области серебро Василисы стало вторым за всю историю в академической гребле.

Мастер спорта России международного класса Василиса Степанова – воспитанница тверской школы гребли. Ее первый наставник – Заслуженный тренер РСФСР, специалист СШОР по видам гребли им. Антонины Серединой Александр Брендаков.

Пресс-служба Правительства Тверской области