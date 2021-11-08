В Тверской области подписано соглашение о сотрудничестве с федеральной торговой сетью

Между Правительством Тверской области и АО «Тандер» подписано соглашение, направленное на обеспечение населения региона товарами, в том числе тверских производителей, по доступным ценам, повышение доступности объектов торговой сети для людей с ограниченными возможностями здоровья, увеличение ассортимента продукции тверских производителей в федеральной торговой сети «Магнит».

Расширение рынков сбыта продукции для тверских сельхозпроизводителей стало одной из тем встречи Губернатора Игоря Рудени с руководителями хозяйств региона, которая прошла сегодня же, 11 августа, на предприятии «ТверьАгропром» в Лихославльском муниципальном округе.

«Перед нами стоит задача максимально эффективно, но без лишних торговых наценок довести тверскую продукцию до прилавков, доступных для наших граждан», –подчеркнул Игорь Руденя по итогам общения.

Сегодня розничная сеть «Магнит» сотрудничает с более чем 30 региональными поставщиками (производителями и оптовыми компаниями). В рамках реализации соглашения предусмотрена организация на территориях, прилегающих к торговыми объектами сети, расположенным в Тверской области, мест для проведения ярмарок, где будут представлены тверские товары, а также развитие программы «Фермерский уголок» по реализации фермерской продукции.

Кроме того, компания «Магнит» совместно с Правительством Тверской области планирует организовать для тверских товаропроизводителей обучающие семинары, где специалисты будут рассказывать, в том числе об условиях вхождения в торговую сеть. Также запланировано проведение торгово-закупочных сессий с представителями торговых сетей и тверскими товаропроизводителями по вопросам взаимодействия. Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с малыми и средними предприятиями.

Партнерство «Магнита» с местными производителями позволит увеличить спрос на региональные товары и узнаваемость брендов не только в Тверской области, но и за ее пределами.

На сегодняшний день в Тверской области при поддержке регионального Правительства компанией «Тандер» реализуется благотворительный проект - в тверских магазинах «Магнит» установлены специальные боксы для сбора продуктов с длительным сроком хранения для жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области