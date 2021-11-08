Игорь Руденя накануне Дня Военно-воздушных сил поблагодарил тверских лётчиков за службу

11 августа накануне Дня Военно-воздушных сил России на аэродроме «Мигалово» прошло торжественное мероприятие, участие в котором приняли Губернатор Игорь Руденя, ветераны 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, личный состав 196 военно-транспортного авиационного полка, представители общественных организаций, в частности руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Глава региона поблагодарил ветеранов и действующих военнослужащих за высочайший профессионализм в защите воздушных рубежей страны. По словам Игоря Рудени, Верхневолжье сегодня является одним из центров развития российской военной авиации.

«Очень важно, что за последние годы значительно вырос престиж военной службы в нашей стране. Как и вы когда-то, сегодня многие мальчишки мечтают о небе, хотят стать военными лётчиками. Уверен, что направление военно-патриотического воспитания молодёжи будет развиваться и вы, наши уважаемые ветераны и действующие военнослужащие, примете активное участие в работе по допризывной подготовке молодёжи», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: личный состав авиационных частей, дислоцированных в Тверской области, не раз выполнял самые сложные задачи в горячих точках, отстаивал интересы страны в Сирии, внося вклад в борьбу с международным терроризмом, обеспечивал проведение важнейших научных экспедиций, участвовал в ликвидации природных пожаров. Тверские лётчики – постоянные участники Парада Победы в Москве.

«Для меня, как и для многих вы - настоящее воплощение смелости, мужественности и чести. Большое спасибо за то, что становитесь примером для наших детей и молодёжи», - сказала Юлия Саранова.

Сегодня личный состав дивизии продолжает славные боевые традиции, заложенные ветеранами.

«На протяжении почти 80 лет 12 военно-транспортная авиационная дивизия, 196 военно-транспортный авиационный полк находятся в строю ВВС. Наше формирование было создано в суровые годы Великой Отечественной войны и был пройден огромный путь по фронтовым дорогам. На протяжении нескольких послевоенных десятилетий вы совершенствовали своё боевое мастерство и продолжаете выполнять ответственные задачи», - сказал Генрих Левкович, генерал-майор авиации, бывший командир 12 военно-транспортной авиационной дивизии.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, значительные успехи в профессиональной деятельности, а также активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи военнослужащие 196 военно-транспортного авиационного полка были отмечены наградами.

Почетные грамоты Губернатора Тверской области вручены старшему штурману Сергею Сапоненко и командиру авиационной эскадрильи Дмитрию Пономареву. Благодарность Губернатора Тверской области объявлена командиру авиационного отряда Сергею Шмакову, штурманам Евгению Заболотневу и Евгению Зуеву.

После торжественного мероприятия Игорь Руденя провёл встречу с ветеранами 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии и военнослужащими 196 военно-транспортного авиационного полка.

Среди тем обсуждения – жилищные вопросы, обустройство спортивной площадки на территории части и парка в микрорайоне Мигалово, создания условий для дошкольного образования детей военнослужащих.

Пресс-служба Правительства Тверской области